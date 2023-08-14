Количество зарегистрированных электромобилей в Литве выросло на 72%

Между тем латвийский рынок за первое полугодие вырос на целых 119 проц. и занимает 7-ое место в Европе, а Эстония остается 11-ой с темпами роста, аналогичными литовским, – на 79 проц.
По словам руководителя литовского филиала компании Citadele Leasing в странах Балтии Вайдотаса Гурскаса, процентный рост в стране, возможно, ниже, чем на латвийском и эстонском рынках, потому что популярность электромобилей в Литве сохраняется уже не один год, а общее их количество выше, чем в соседних странах.
"Неослабевающая популярность автомобилей, вероятно, определяется и поощрением со стороны государства — в этом году вступила в силу скидка по НДС для желающих приобрести электромобиль — плательщики НДС, при покупке электромобиля класса М1 стоимостью до 50 тыс. евро, могут вычесть НДС с покупки или импорта автомобиля. После вступления в силу данного изменения мы отмечаем растущую популярность электромобилей класса подешевле", — сказал В. Гурскас.
В странах Балтии рыночная доля электромобилей во всем сегменте рынка новых автомобилей по-прежнему остается относительно небольшой. В прошлом полугодии в Литве доля электромобилей составила 6,9 проц. всего рынка новых автомобилей. Это больше, чем в Эстонии (5,3 проц.), но меньше, чем в Латвии (9,1 проц.).
Количество зарегистрированных гибридных электромобилей в январе-июне было на 6,4 проц. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это свидетельствует о небольшой популярности промежуточных вариантов в Литве — принимая решение о переходе на более "зеленую" альтернативу, жители Литвы чаще выбирают электромобили, в отличие от соседей латышей, – в Латвии гибридов зарегистрировано на 34 проц. больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Динамика роста количества электромобилей в реестре новых автомобилей в Литве в первом полугодии была выше, чем автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями – за первые 6 месяцев этого года новых бензиновых автомобилей в Литве зарегистрировано на 5,5 проц. меньше, чем за аналогичный прошлогодний период, а дизельных – на 17,3 проц. больше.
"Эта тенденция сохранится, поскольку производители разрабатывают новые модели и предлагают все более выгодные цены, доступные широкому кругу покупателей. Переходу на электромобили также будет способствовать и государственная поддержка на покупку электромобиля и установку собственной зарядной станции", — сказал руководитель филиала Citadele Leasing в Литве.