Количество зарегистрированных электромобилей в Литве выросло на 72%

Между тем латвийский рынок за первое полугодие вырос на целых 119 проц. и занимает 7-ое место в Европе, а Эстония остается 11-ой с темпами роста, аналогичными литовским, – на 79 проц.

По словам руководителя литовского филиала компании Citadele Leasing в странах Балтии Вайдотаса Гурскаса, процентный рост в стране, возможно, ниже, чем на латвийском и эстонском рынках, потому что популярность электромобилей в Литве сохраняется уже не один год, а общее их количество выше, чем в соседних странах.

"Неослабевающая популярность автомобилей, вероятно, определяется и поощрением со стороны государства — в этом году вступила в силу скидка по НДС для желающих приобрести электромобиль — плательщики НДС, при покупке электромобиля класса М1 стоимостью до 50 тыс. евро, могут вычесть НДС с покупки или импорта автомобиля. После вступления в силу данного изменения мы отмечаем растущую популярность электромобилей класса подешевле", — сказал В. Гурскас.