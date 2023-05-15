Количество поездок иностранцев с ночевкой в Литве увеличилось в 2,3 раза

Большинство иностранных путешественников приезжают с ночевкой в ​​личных целях – такие поездки составили 73,2 проц., деловые поездки – 26,8 проц. Количество личных поездок с ночевкой в ​​2022 г. по сравнению с 2021 г. увеличилось в 2,2 раза и составило 1,59 млн. Количество деловых поездок с ночевкой в ​​2022 г. по сравнению с 2021 г. увеличилось в 2,7 раза и составило 581,4 тыс.

Почти половина – 42,9 проц. – иностранных туристов, путешествующие дорожным транспортом. Количество их поездок дорожным транспортом в 2022 г. по сравнению с 2021 г. увеличилось в 2,1 раза. Количество авиапутешествий увеличилось в 2,3 раза. В Литву чаще путешествовали мужчины – на их поездки приходилось 56,7 проц. всех поездок иностранных туристов.

В 2022 г. средняя поездка иностранца с ночевкой в ​​Литве длилась 4,2 ночи. Общее количество проведенных ночей в 2022 г. составил 9 млн., что в 2,2 раза больше, чем в 2021 г.

В 2022 г. иностранцы в поездках с ночевкой в ​​Литве потратили в общей сложности 810,4 млн. евро, или в 2,2 раза больше, чем в 2021 г., в среднем за поездку тратили 373,7 евро, что на 4,1 проц. меньше, чем в 2021 г.

Иностранные путешественники, посещавшие Литву один день, всего потратили 278 млн. евро или в 2,2 раза больше, чем в 2021 г. Средние дневные расходы – 108,7 евро, такие же как и в 2021 г. Личные поездки составили 1,78 млн. или в 2,1 раза больше, чем в 2021 г. Однодневные деловые поездки – 775,8 тыс. или в 2,5 раза больше, чем в 2021 г.

В 2022 г. с однодневными поездками в Литву чаще всего приезжали жители соседних стран: Латвии (1 млн. 77,7 тыс. или 42,2 проц.), Польши (649,1 тыс. или 25,4 проц.), Беларуси (268 тыс. или 10,5 проц.), Эстонии (187,8 тыс. или 7,3 проц.), России (122,5 тыс. или 4,8 проц.), Германии (112,8 тыс. или 4,4 проц.).