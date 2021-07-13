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Во втором квартале три аэропорта Литвы обслужили 332 тыс. пассажиров – по сравнению с первым кварталом, показатель вырос более чем в два раза.
Asociatyvi nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka
© DELFI / Josvydas Elinskas

Основная часть пассажиров– 275 тыс. – обслужена в Вильнюсском аэропорту, в Каунасском аэропорту за квартал было обслужено 47 тыс. пассажиров, в Палангском – 10 тыс., сообщил оператора трех аэропортов Литвы - компания Lietuvos oro uostai.

В первом полугодии этого года, по сравнению с таким же периодом прошлого года, количество пассажиров сократилось на 58% до 479,2 тыс. Наименьшие изменения фиксировались в грузовом сегменте – их количество в первом полугодии было на 3,88% меньше и составило около 9,7 тыс. тонн.

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"С учетом полугодовых показателей следует вспомнить, что январь-февраль 2020 года были обычными месяцами допандемичных потоков в авиации, а это обусловливает лучшие результаты при сопоставлении", – отметил заведующий отделом авиационных услуг компании-оператора трех аэропортов Литвы Lietuvos oro uostai Ауримаса Стиклюнаса.

По его словам, быстро растущему спросу на рейсы способствует упрощение условий для путешествий – вступивший в силу с июля цифровой сертификат COVID-19 и более четкие и простые условия поездок в большинстве стран.

В прошлом году в аэропортах Литвы было обслужено 1,8 млн пассажиров и 30 тыс. рейсов.

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