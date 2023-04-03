В прошлом году в Литве активно инвестировали 34,4 тыс. мужчин и почти 19,4 тыс. женщин.

"Количество непрофессиональных инвесторов растет — среди мужчин чуть быстрее, чем среди женщин. Надеемся, что развитие рынка капитала, новые участники рынка, начинающие свою деятельность, и намеченное создание инвестиционного счета у все большего количества людей будут вызовать интерес к инвестированию", – говорит руководитель Отдела по надзору за инвестиционными услугами и компаниями Банка Литвы Аудрюс Шилгалис.

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Общее количество непрофессиональных инвесторов, инвестирующих через учрежденных в Литве поставщиков услуг, в конце прошлого года составило 53,8 тыс. Наиболее активные инвесторы в нашей стране – это мужчины и женщины в возрасте 35-44 лет. Они заключают около 30 проц. всех сделок с ценными бумагами, отмечается в пресс-релизе.

Средняя стоимость инвестиционного портфеля мужчин составляет около 31 тыс. евро, а женщины – около 16 тыс. евро. Мужчины на акции выделяют 57 проц. своего инвестиционного портфеля. Больше всего в акции инвестируют мужчины в возрасте 45-64 лет: инвесторам этой возрастной группы принадлежит около 45 проц. всех активов инвесторов в акции, на облигации мужчины выделяют 19 проц., в фонды – 24 проц. инвестиционного портфеля.

Средний инвестиционный портфель женщин распределяется по-разному: они вкладывают 48 проц. в акции, 22 проц. – в облигации и 28 проц. – в фонды. В основном в акции инвестируют женщины в возрасте старше 55 лет.

В прошлом году было заключено 957 тыс. сделок, а стоимость активов на инвестиционных счетах к конецу года составила более 2 млрд евро. Основным классом инвестиционных активов являются акции, их стоимость составляет 1,2 млрд евро, или почти 60 проц. общего инвестиционного портфеля.

Инвестирование в фонды в прошлом году сменилось инвестированием в облигации: портфель инвестиций в фонды в 2022 году по сравнению с 2021 годом сократился на 145 млн евро – до 489 млн евро, в то время как инвестиции в облигации выросли на 139 млн евро – до 386 млн евро, говорится в пресс-релизе.

Инвестиционные услуги и услуги по управлению портфелем для непрофессиональных инвесторов в Литве предоставляют 3 банка, 2 филиала зарубежных банков, 11 брокерских компаний, 2 филиала зарубежных брокерских компаний, 9 управляющих компаний и 3 компании инвестиционного консалтинга.