Клиенты Telia смогут звонить в Украину и писать смс-сообщения по себестоимости услуги

"За больше чем месяц с того для, как Telia включила бесплатную связь с Украиной, за предоставленные услуги украинским операторам мы перевели больше 200 000 евро. Мы понимаем, что связь с близкими и друзьями в Украине остается для людей очень важной, поэтому клиентам в Литве будем предоставлять ее по себестоимости, а символическую плату будем переводить украинским операторам на погашение расходов международной связи", – сказал представитель Telia Даниэль Карпович.

С 1 апреля Telia всем клиентам в Литве компенсирует 80% цены на связь с евро в минуту, а с компенсацией 0,194; смс будет стоить не 0,38, а 0,076 центов. Тариф для абонентов телефонной связи - не 0,52, а 0,104 евро в минуту.

Карпович подчеркнул, что сама компания за счет этих услуг ничего не получит. Все доходы Telia переведет операторам в Украине.

Клиенты мобильной связи Telia в Украине смогут пользоваться связью бесплатно.

Новая ценовая политика коснется всех клиентов Telia, включая владельцев карт Ežys и Extra.