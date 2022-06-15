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Каунасская пивоваренная компания Volfas Engelman из финской Olvi Group заявляет, что клиенты из России задолжали ей 1,3 млн евро. Долг связан с угрозами, возникшими с войной в Украине, начатой этой страной.
Alaus darykla
Alaus darykla
© DELFI / Kiril Čachovskij

Часть убытков по задолженности покроет страховая компания, часть все еще пытаются взыскать с платежеспособных клиентов, говорится в годовом отчете компании, представленном в Реестровый центр.

Volfas Engelman сообщает, что торговля с Россией и Беларусью была приостановлена ​​5 марта, убытки компенсируются продажами в Литве и на новых рынках.

По данным аудита, Volfas Engelman заработал в прошлом году 4,95 млн евро чистой прибыли – на 31% больше, чем в 2020 году (3,78 млн евро). Доходы составили почти 60 млн евро - на 8,8% больше, чем в 2020 году (55,1 млн евро).

Финской компании Olvi принадлежит 99,58% акций Volfas Engelman.

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