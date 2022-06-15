Часть убытков по задолженности покроет страховая компания, часть все еще пытаются взыскать с платежеспособных клиентов, говорится в годовом отчете компании, представленном в Реестровый центр.
Volfas Engelman сообщает, что торговля с Россией и Беларусью была приостановлена 5 марта, убытки компенсируются продажами в Литве и на новых рынках.
По данным аудита, Volfas Engelman заработал в прошлом году 4,95 млн евро чистой прибыли – на 31% больше, чем в 2020 году (3,78 млн евро). Доходы составили почти 60 млн евро - на 8,8% больше, чем в 2020 году (55,1 млн евро).
Финской компании Olvi принадлежит 99,58% акций Volfas Engelman.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Литовцы ездят в Беларусь за дешевым горючим и сигаретами, к чему это приведет
Жители Литвы ездят в Беларусь за дешевым горючим и...
Спецэфир Delfi: как украинцам в Литве получить кредит, открыть свой бизнес?
В Литве нашли убежище свыше 50 тысяч беженцев из Украины....
Некоторые банки поднимают расценки, а при обналичивании крупной суммы придется объяснять - для чего
Некоторые жители Литвы уже обратили внимание на...
В Литве появились новые опасные наркотики, участились случаи передозировки
В Литве , как и во всей Европе, растет распространение...
У парламентской оппозиции уже есть кандидат на пост премьер-министра
В среду продолжается бойкот парламентской оппозиции –...