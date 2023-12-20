Клиентам некоторых банков надо заранее планировать платежи: ждут долгие выходные

"Если сумма 15 000 евро или деньги переводят в банк, не принимающий мгновенные переводы или речь идет о другой валюте, не евро, то деньги на счет поступят на следующий день после праздников", – сказано в комментарии банка.

Банк SEB предоставляет услугу мгновенного перевода, поэтому 24–26 декабря и 1 января жители могут переводить до 15 000 евро на счета в Swedbank , Luminor , Citadele , Šiaulių bankаs и многие другие литовские и зарубежные банки, принимающие такие переводы.

Крупные банки, работающие в Литве , предоставляют услугу мгновенных переводов - деньги в течение нескольких секунд можно перевести 7 дней в неделю круглосуточно (включая праздники). Эта услуга будет работать без ограничений. Правда, банки указали Delfi, что тут установлен "потолок" переводов.

"В праздники при выборе мгновенного перевода надо обратить внимание на информацию банка при заполнении данных перевода и, если надо, выбрать мгновенный перевод", – сказано в пресс-релизе.

Центробанк Литвы 20 декабря сообщает, что клиентам надо обратить внимание на то, что межбанковские переводы не будут осуществляться 24–26 декабря.

Банк Swedbank также предоставляет услугу мгновенного перевода до 15 000 евро, надо заполнить форму "Новый перевод". Есть и другие нюансы.

"На счету должно быть необходимое количество средств и надо проверить, не установлена ли дата более позднего перевода", – сказала представитель Swedbank Дайва Таучкелайте.

Банк Luminor в праздники осуществляет мгновенные переводы не больше чем на сумму 1000 евро. В обычном порядке будут переведены и деньги на другие счета Luminor.

Мгновенные переводы осуществляют также Šiaulių bankas и Citadele.

"Если не будет возможности осуществить мгновенный перевод, клиентам предложат обычный перевод SEPA, это значит, получатель получит деньги на следующий день после праздников", – сообщает Центробанк Литвы.

Переводы SEPA в праздники не осуществляются, значит, деньги не будут переводить в длинные выходные с 24 по 26 декабря и с 30 декабря по 1 января, за исключением внутрибанковских переводов.