Клиент банка возмущен действующими правилами: такое может случиться и с вами

В редакцию Delfi обратился возмущенный читатель Витаутас: "Я пользуюсь э-банкингом. Время от времени банк просит меня обновить персональные данные, в противном случае я не смогу пользоваться услугами. Однажды я не обновил эту информацию, потом не мог пользоваться услугами, пока не обновил.

Требуют личные данные. Образование, место работы, должность, доходы, состав семьи, место жительства, наличие сбережений и т.д. Неужели это нормально требовать? Ведь это не имеет никакого отношения к предоставлению услуг. Не нарушает ли банк закон о персональных , кто гарантирует безопасность данных?".

Представитель Центробанка Литвы Гедрюс Шнкас сказал, что банки стараются оценить все риски, а жалобы в связи с этим в ЦБ не поступали.

"Просьба обновить данные связана с требованиям к финансовым учреждениям (не только банкам) должным образом идентифицировать своих клиентов. Это неотъемлемая часть борьбы и превенции отмывания денег и финансирования террористов, ее используют во всем ЕС. В Литве требование получать информацию о клиентах узаконено в законе о превенции отмывания денег и финансирования террористов. Участники рынка должны собирать данные клиентов и оценивать возможные риски. Клиенты время от времени должны обновлять эту информацию.

Если банк не получает требующуюся информацию, у него есть право приостановить предоставление услуг клиенту или даже полностью расторгнуть с ним договор. Однако это крайние меры, банки не должны злоупотреблять таким правом – они должны учитывать имеющуюся информацию о клиенте и потребность в ее обновлении, анализировать риски, связанные с конкретным клиентом.

Иными словами, банк или другой участник финансового сектора должен собирать столько информации, сколько нужно для обеспечения управления рисками, связанными с конкретным человеком. Конкретные вопросы сбора информации, ее использования курирует Инспекция по защите персональных данных.

Центробанк не получал жалоб в связи с тем, что банки разрывали отношения с клиентами, не обновившими личную информацию. Но если такое происходит, клиент несет финансовые потери, он может обратиться с жалобой в ЦБ. Правда, сначала он должен обратиться в банк или другое финансовое ведомство и попытаться решить вопрос напрямую", – советует Шнюкас.