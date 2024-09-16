2024.09.16 17:01

Клайпедский производитель окон увольняет всех работников и закрывается

 
Витаутас Будзинаускас
ru.DELFI.lt
DELFI BŪSTAS - 6256
DELFI BŪSTAS - 6256
ФОТО: Zulashai | Shutterstock

Ликвидируют клайпедское предприятие Vitral, которое производило металлические двери и окна. Компания увольняет всех своих работников (32 человека). Зарегистрированное в Клайпеде предприятие датского капитала информировало о групповом увольнении Службу занятости.

Глава Vitral Витаутас Пранулис сказал Delfi, что производство переносят на другие заводы в Европе.

„Мы решили закрыть ЗАО Vitral в Клайпеде, а производство перенести на два других европейских завода. Мы хотим удовлетворять запросы наших клиентов и обеспечить более быструю и гибкую доставку товаров“, – сказал Пранулис.

По его словам, компания ориентирована на клиентов в Центральной Европе.

„Мы повышаем эффективность, концентрируемся на меньшем числе точек производства, кроме того, мы больше ориентированы на рынок Центральной Европы, где и продаем эту продукцию Vitral.

К сожалению, это решение также означает, что до конца этого года мы должны уволить 32 хороших и квалифицированных работника“, – сказал Пранулис.

Финансовые результаты компании за последние 5 лет:

Служба занятости сказала Delfi, что об увольнении информированы все 32 работника, поскольку компания сообщила о самоликвидации.

Компания работала прибыльно: в 2023 г., по сравнению с 2022 годом, доходы выросли на 1,8% до 1,436 млн. евро, а чистая прибыль уменьшилась на 2,6% до 64 700 евро.

По данным „Содры“, зарплаты в компании Vitral в этом году колебались в пределах 1900–2600 евро (на бумаге):

В конце августа единственный акционер компании Vitral зарегистрировал в Центре реестров информацию о том, что компания будет ликвидирована, деятельность ее - прекращена.

Акционер Vitral, зарегистрированной в 2010 году - датская Vitral, принадлежащая международной компании VKR Holding.

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