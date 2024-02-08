Клайпедчане о цене на корюшку: это ненормально

"Я всегда захожу на рынке в рыбный павильон. Если цена позволяет, беру 1-1,5 кг. (...) Цена на корюшку значительно выросла, но все дорожает, как же без подорожания корюшки", - сказал журналистам член Клайпедского горсовета Витаутас Грубляускас.

"Я очень люблю корюшку, но этой зимой еще не пробовала. На рынке видела, но либо рыба была очень мелкая, либо, увидев цену, решала подождать. Цена ненормальная. Была 12 евро за кг, а в прошлом году – 7 или 8 евро. В два раза дороже стала. Люблю, но не настолько, чтобы такие деньги платить", - сказала Вайда Ютконе, основательница магазина raganna.lt.