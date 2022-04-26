Потребность Литвы в газе в это время будет обеспечиваться за счет Инчукалнского газохранилища в Латвии, сообщил оператор терминала Klaipedos nafta.
Как сообщает компания, будет проверена вся инфраструктура ТСПГ - судно-газохранилище Independence, причал и находящееся на нем оборудование, а также оборудование газопередающего трубопровода.
После того, как терминал возобновит деятельность, новый груз СПГ в Клайпеде ожидается 6-7 мая.
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