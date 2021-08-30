Клайпедский порт в январе-июле оставался лидером по погрузкам в странах Балтии

В январе-июле в Клайпедском порте было отгружено 25,507 млн тонн грузов – на 1,6% меньше, чем за такой же период прошлого года.

Объемы погрузок в Рижском порте снизились на 15,0% до 11,634 млн тонн, в Вентспилском порту – на 15,5% до 6,615 млн тонн, а в Лиепайском порту они увеличились на 6,8% до 3,791 млн тонн.

Таллинский объединенный порт не привел данные за семь месяцев этого года. В первом полугодии объемы его погрузок были на 9,1% солиднее, чем год назад - 11,168 млн тонн.

На Бутингском терминале в январе-июле перевалено 3,825 млн тонн нефти – на 14,1% меньше, чем за такой же период прошлого года.

Больше всего грузов на восточном побережье Балтийского моря привлекают три российских порта. Объемы погрузок в порте Усть-Луги в период для сравнения увеличились на 0,5% до 61,510 млн тонн, в порту Санкт-Петербурга – на 4,9% до 36,289 млн тонн, между тем объемы погрузок в порту Приморска снизились на 4,9% до 30,224 млн тонн.

Погрузки в портах Калининграда уменьшились на 5,4% до 5,938 млн тонн.