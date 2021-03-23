Клайпедский порт – в пятерке лидеров по перевалке грузов на Балтике

В период за январь-февраль 2021 года в Клайпедском порту было перевалено 7,508 млн тонн грузов – на 10,7 процента больше, чем за два первых месяца прошлого года. Это больше, чем во всех портах Латвии, где за этот период перевалка грузов сократилась на 11,8 процента – до 7,047 млн тонн.

«Результаты двух месяцев отличные и обнадеживающие. Можно сказать, что начало года соответствует текущей позиции бизнеса по выращиванию „жирного“ будущего. Однако сегодня сложно прогнозировать рост грузоперевозок. Поэтому мы очень надеемся, что увеличение, которое мы имеем сейчас, компенсирует возможную неопределенность на предстоящий период», – осторожно прокомментировал промежуточные результаты гендиректор Клайпедского порта Альгис Латакас.

За год грузооборот наливных грузов увеличился на 7 процентов, генеральных – на 2,8 процента. Наибольший рост зафиксирован в сегменте навалочных грузов –17,8 процента. Если сравнить эти показатели с февралем 2020 года, рост составил 26,1 процента.

В перевалке сыпучих грузов задействованы разные компании, но ключевое место занимает крупнейшее портовое предприятие „Birių krovinių terminalas“ (Терминал навалочных грузов), треть акций которого принадлежат ОАО «Беларуськалий».

«Общий оборот по одним лишь калийным удобрениям, а были еще и другие грузы, составил 964 тыс. тонн. Для сравнения: в феврале 2020 года перевалка калия составил 553 тыс. тонн. Таким образом, грузооборот вырос на 411 тыс. тонн – более чем на 57 процентов», – рассказал о февральских показателях совладелец терминала Игорь Удовицкий.

С другой стороны, на литовском нефтетерминале в Бутинге в январе-феврале было перевалено 885 тыс. тонн нефти – на 31,2 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Этим терминалом больше всего пользуется дочернее предприятие польского концерна Orlen Lietuva.

У соседей

Между тем в Латвии ситуация неутешительная – в крупнейших портах спад продолжается.

Грузооборот Рижского порта сократился на 14,6 процента – до 3,426 млн тонн, Вентспилсского – на 16 процентов, до 2,252 млн тонн, а в Лиепайском порту грузооборот вырос – на 0,8 процента, до 1,001 млн тонн.

Объединенный Таллинский порт не предоставил данные за первые два месяца года. В прошлом году его грузооборот был на 55 процентов меньше, чем в Клайпедском порту.

По грузообороту на восточном побережье Балтики продолжают лидировать три российских порта в Финском заливе. Перевалка грузов в Усть-Луге сократилась на 5,2 процентов до 16,954 млн тонн, в Санкт-Петербурге и Приморске – на 0,7 процента (до 9,157 млн тонн) и на 24,8 процента (до 8,398 млн тонн) соответственно.

Грузооборот Калининградского порта в январе-феврале этого года сократился на 7,6 процента – до 1,581 млн тонн.

Отдельное внимание стоит уделить польскому Гданьску, который не учитывается при анализе грузооборота сотрудниками Клайпедского порта. За первый месяц в этом порту перевалили 4,6 млн тонн грузов. Таким образом, сегодня он входит в топ-3 портов-лидеров по перевалке на Балтике. На первом месте Усть-Луга, на втором Санкт-Петербург, на третьем Гданьск, на четвертом Приморск, а на пятом месте – Клайпеда.