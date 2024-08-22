Клайпедский порт в этом году перегрузил почти 20 млн тонн грузов

По данным Клайпедского порта, по сравнению с другими портами стран Балтии, один Клайпедский порт перевалил чуть больше, чем все три порта Латвии вместе взятые.
Генеральных грузов, к которым относятся грузы в контейнерах, древесина, изделия из железа и стали, металлоконструкции, замороженные грузы и грузы ро-ро, в этом году в Клайпедском порту погружено на 6 проц. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Груз этого сегмента составил 10,2 млн тонн.
Погрузка сегмента навалочных грузов, который в основном состоял из сельскохозяйственной продукции и строительных материалов, в январе-июле 2024 года в Клайпедском порту достигла 4,9 млн тонн.
Рост в этом сегменте на 4 проц. по сравнению с 7 месяцами прошлого года обусловлен увеличением погрузки строительных материалов и металлолома.
Жидких грузов, т. е. нефтепродуктов, сжиженного природного газа, нефти в этом году перевалено на 10 проц. меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Их груз достиг 3,8 млн тонн.
На общий грузооборот наливных грузов преимущественно положительно повлияло увеличение погрузки жидких удобрений, растительных масел и сахарного сырья, тогда как погрузка нефтепродуктов и сжиженного природного газа снизилась. Однако, судя по только июлю, грузоперевозки сжиженного газа имеют положительный результат.
Если посмотреть статистику погрузки за январь-июль 2024 года и сравнить ее с другими портами стран Балтии, то больше всего грузов переваливается в Клайпедском порту.