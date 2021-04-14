Клайпедский порт создаст концепцию "зеленого" порта

Предполагается дать оценку воздействию деятельности и развития порта на окружающую среду и разработать план устойчивого развития "зеленого" порта - в нем должны быть четкие цели и средства их достижения.
"У нас, как у участников бизнеса, есть внутренние установки - оставить после себя не то, что нашли, а создать еще лучше. Есть национальные и международные требования, определяющие для нас "зеленое" направление, которого мы должны держаться", - сказал для пресс-релиза генеральный директор порта Альгис Латакас.
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