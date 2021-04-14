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Клайпедский морской порт намерен создать концепцию "зеленого" порта, которая будет поощрять портовые предприятия внедрять дружественные для окружающей среды технологии и развивать их. Дирекция порта объявила конкурс разработчиков концепции.
Клайпедский порт создаст концепцию "зеленого" порта
© DELFI / Orestas Gurevičius

Предполагается дать оценку воздействию деятельности и развития порта на окружающую среду и разработать план устойчивого развития "зеленого" порта - в нем должны быть четкие цели и средства их достижения.

"У нас, как у участников бизнеса, есть внутренние установки - оставить после себя не то, что нашли, а создать еще лучше. Есть национальные и международные требования, определяющие для нас "зеленое" направление, которого мы должны держаться", - сказал для пресс-релиза генеральный директор порта Альгис Латакас.

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