Клайпедский порт потерял в этом году 19% грузов: результат лучше, чем ожидалось

"Результаты пессимистичные, каждый квартал мы наблюдаем падение, январь еще не был таким плохим, как апрель, когда стало ощущаться влияние санкций, удобрений "Беларуськалия", в июле зафиксировано падение на 28,1%, а новые грузы не могут компенсировать потерь", - в среду заявил президент Литовской ассоциации компаний морских грузов Вайдотас Шилейка.

Однако он отметил, что результат не такой плохой, как ожидалось.

За семь месяцев в Клайпедском порту больше всего снизилось количество сыпучих грузов - их перевалено 5,8 млн тонн, или на 53% меньше, чем в тот же период прошлого года, генеральных грузов - 10,3 млн тонн, или на 15% больше.

По данным ассоциации, в этом году в порту перевалено на 71% меньше сыпучих удобрений (5,4 млн тонн), руды - меньше на 90% (838 тыс. тонн), грузов ro-ro – меньше на 15% процентов (593 тыс. тонн), перевалка нефтепродуктов и сжиженного природного газа увеличилась на 15% (557 тыс. тонн), стандартизированных контейнеров (TEU) – на 41% (1,7 млн ​​тонн).

"Я полагаю, что в этом году перевалка контейнеров может быть рекордной", - отметил В. Шилейка.