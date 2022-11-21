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Клайпедский порт в текущем году лидирует среди портов стран Балтии, а на восточном побережье Балтийского моря, как и ранее, остается четвертым, заявила дирекция порта.
Клайпедский порт по погрузкам продолжает лидировать среди стран Балтии
© DELFI / Orestas Gurevičius

За десять месяцев Клайпедский порт обслужил 30,2 млн тонн грузов, что на 19,7% меньше, чем за такой же период прошлого года.

Грузооборот Рижского порта в январе-октябре вырос на 10% до 19 млн тонн, Вентспилского порта - на 33,4% до 12млн тонн, Лиепайского порта - на 9,4% до 6,3 млн тонн.

Больше всего грузов на восточном побережье Балтийского моря у трех российских портов. Грузооборот порта Усть-Луга за тот же период вырос на 13% до 101 млн тонн, порта Приморска - вырос на 11,6% до 48,2 млн тонн, а порта Санкт-Петербурга - снизился на 37,1% до 32,5 млн тонн.

В Высоцке в этом году перевалено 13,4 млн тонн грузов, или 5,8% больше, в Калининграде грузоперевозки уменьшились на 18,2% до 7,2 млн тонн, в Выборге - выросли на 11,5% до 995 тыс. тонн.

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