Клайпедский порт ожидает в следующем году больше 50 круизных судов

Директор порта по инфраструктуре Видмантас Паукште говорит, что порт пока получил только предварительные заявки. По его словам, обычно до пандемии в сезон приходило около 60 судов.
"На следующий год у нас предварительно более 50 судов, столько заявок, но проектировать эту ситуацию далеко в будущее очень сложно, и если не произойдет никаких неприятных изменений, это должно подтвердиться, если из-за эпидемиологической ситуации не будет ограничений", – сказал В. Паукште журналистам в Клайпеде.
Менеджер порта по международным связям и протоколу Кристина Гонтьер сказала, что рынок круизных судов сильно зависит от США, потому что в портах этой страны сконцентрировано около 60% таких судов мира.
По словам В. Паукште, дирекция порта обычно получала с круизных судов за сезон около 1 млн евро сборов. Он сказал, что сейчас недостает мощностей принимать все круизные суда, желающие зайти в Клайпедский порт.
Во вторник в Клайпедский порт впервые с начала пандемии зашло круизное судно. Судно Artania пришвартовалось перед полуднем, на нем в Клайпеду прибыло 677 туристов из Германии, Австрии, Швейцарии, Италии и Нидерландов.
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