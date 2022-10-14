Клайпедский порт на первом месте среди стран Балтии по увеличению объема грузов

"Клайпедский порт может успешно обрабатывать не только разные грузы, но и работать в разных направлениях. Это большое преимущество, и мы видим, что импорт увеличивается, Клайпедский порт из экспортного, транзитного порта становится портом импорта.
Терминалы, которые раньше обрабатывали экспортные грузы, с относительно небольшими усилиями теперь концентрируются на импорте. В Клайпедском порту грузы очень диверсифицированы – обрабатываются почти все возможные грузы, что также способствует компенсации потерь грузов", - сказал генеральный директор дирекции Клайпедского государственного морского порта Альгис Латакас.
В январе-сентябре этого года перевалка контейнеров (TEU) в Клайпедском порту выросла почти на 61 проц. по сравнению с тем же периодом прошлого года. Среди других портов стран Балтии в Клайпедском порту он увеличился больше всего. Это обусловлено комплексом различных факторов: изменением правил сборов, включением Клайпедского порта в дополнительные морские маршруты, а также наличием в порту необходимой инфраструктуры для приема крупных контейнеровозов.
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