Клайпедский порт – лидер по грузообороту в странах Балтии

За три квартала текущего года в Клайпедском порту было перевалено 33,597 млн тонн грузов - на 2,8% меньше, чем в тот же период прошлого года.
Данный результат – более солидный, чем у всех портов Латвии, за тот же период грузооборот в них снизился на 8,9% и составил 30,226 млн тонн. Только в порту Риги грузооборот снизился на 13,5% - до 15,282 млн тонн, в Вентспилсе – на 13,8% до 8,308 млн тонн, а в Лиепае – увеличился на 8% до 5,061 млн тонн.
Совокупный грузооборот Таллинна вырос на 14% до 17,709 млн тонн. В Бутингском терминале в январе-сентябре перевалено 5,516 млн тонн нефти - на 6,6% меньше, чем за тот же период прошлого года.
Больше всего грузов на восточном побережье Балтийского моря у российских портов. Грузооборот порта Усть-Луга за тот же период вырос на 4,4% до 80,025 млн тонн, порта Санкт-Петербурга - вырос на 5,1% до 46,498 млн тонн, а порта Приморска - снизился на 0,2% до 38,298 млн тонн.
Грузооборот в порту Калининграда снизился на 1,7% до 7,795 млн тонн.
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