Видмантас Паукште говорит, что белорусские грузы составляют около 32% от грузооборота Клайпедского порта.
"Дирекция порта получает доходы от судовых сборов, то есть от тех судов, которые заходят в порт. Если не будет грузов, будет меньше судов, дирекция порта получит меньше доходов, и это можно оценить приблизительно в 18 млн евро", - сказал в пятницу радиостанции LRT radijas В. Паукште.
Он отметил, что пока нет похожего потока грузов на замену, но Клайпедский порт продолжит инвестировать в инфраструктуру.
В. Паукште рассказал, что в настоящее время начинается реализация четырехлетнего стратегического плана, чтобы порт создавал больше прибавочной стоимости. Например, интересной сферой В. Паукште назвал производство и установку в порту ветряных электростанций, также он упомянул о развитии южной части порта.
В четверг глава Литовских железных дорог Мантас Бартушка заявил, что из-за потери белорусского транзита компания потеряет около 60 млн евро.
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