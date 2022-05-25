Клайпедский порт - четвертый в регионе по грузообороту

По грузообороту лидировали российские Усть-Луга, Приморск, Санкт-Петербург, сообщила дирекция Клайпедского порта.

В январе-апреле этого года, по сравнению с тем же периодом 2021 года, перевалка грузов в Клайпедском порту сократилась на 15,8%.

Наиболее значительно – на 45% – сократилась перевалка насыпных грузов, которых за 4 месяца было погружено 4,1 млн тонн. Между тем, поток жидких грузов вырос на 6% до 2,6 млн тонн, генеральных грузов стало больше на 16% - до 5,9 млн тонн.

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Принадлежащий нефтеконцерну Orlen Lietuva нефтетерминал в Бутинге за 4 месяца перевалил 2,982 млн тонн нефти или на 62,3% больше, чем в январе-апреле прошлого года.

В Клайпеде было погружено 316 тыс. контейнеров или на 60% больше, чем в прошлом году. Порт посетили 1,8 тыс. судов и 52,14 тыс. пассажиров.

Погрузки в Рижском порту выросли на 8,2% до 7,508 млн тонн, в Вентспилском – на 20,8% до 5,181 млн тонн, в Лиепайском – на 20,3% до 2,652 млн тонн.

Совокупный грузооборот портов восточного побережья Балтийского моря составил 112,118 млн тонн и был на 1,4% больше, чем в прошлом году.

Дирекция Клайпедского порта не представляет показателей погрузок в Таллинском порту. По данным Ассоциации стивидорных компаний Литвы, там в январе-апреле погрузки сократились на 8%.