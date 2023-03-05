aA
На этой неделе во Львове состоялась встреча делегации во главе с Верховной Радой Украины и Комитетом Сейма по экономике. На встрече в составе делегации от Литвы принимал участие гендиректор Дирекции Клайпедского государственного морского порта Альгис Латакас. По его словам, порт готов экспортировать украинские товары и способствовать восстановлению экономики страны после окончания войны, сообщается в пресс-релизе.
Клайпедский морской порт будет экспортировать украинские товары
© DELFI / Rita Gečiūnaitė

"Мы еще раз выразили свою всестороннюю поддержку и помощь страдающей от войны Украине. Задача Клайпедского порта – помочь Украине в экспорте товаров. В порту появились свободные резервы как для складирования, так и для перегрузки. Мы также обсудили вопросы использования Клайпедского порта в процессе восстановления Украины.

У нас есть опыт, который, со временем, мы могли бы передать Украине при восстановлении, обустройстве портовой инфраструктуры. Мы могли бы поделиться опытом создания модели управления портом путем адаптации действующих в нашем порту цифровых платформ управления и решений кибербезопасности", — говорит гендиректор Дирекции Клайпедского государственного морского порта А. Латакас.

Напомним, что в прошлом году в Клайпедском порту было погружено около 0,5 млн тонн украинских грузов, перевезенных железнодорожным и автомобильным транспортом. Среди украинских грузов были зерно, нефтепродукты, замороженная продукция и др.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Savivaldybių tarybų ir merų rinkimai Vilniuje Savivaldybių tarybų ir merų rinkimai Vilniuje Savivaldybių tarybų ir merų rinkimai Vilniuje Savivaldybių tarybų ir merų rinkimai Vilniuje Savivaldybių tarybų ir merų rinkimai Vilniuje

Жители Литвы выбирают мэров и муниципальные советы до 16.00 проголосовали 30,95% избирателей; постоянно дополняется

В воскресенье жители Литвы избирают мэров и...

Из-за войны в Украине - кровавый конфликт в Литве: фанат Путина в больнице, защитник мира - в полиции

Во время попойки в усадьбе спор двух друзей о...

ГИК: в день выборов начато 7 досудебных расследований из-за возможных нарушений

По данным полиции, к утру воскресенья было начато 7...

Фиксируются изменения: литовцев больше не привлекают богатые европейские страны

В Литву возвращается больше литовцев, чем уезжает. И уже...

Литва: некоторые направления рейсов отменены, а самые популярные — дорожают в разы

Месяц назад компания Ryanair отменила несколько...