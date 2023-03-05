Клайпедский морской порт будет экспортировать украинские товары

"Мы еще раз выразили свою всестороннюю поддержку и помощь страдающей от войны Украине. Задача Клайпедского порта – помочь Украине в экспорте товаров. В порту появились свободные резервы как для складирования, так и для перегрузки. Мы также обсудили вопросы использования Клайпедского порта в процессе восстановления Украины.
У нас есть опыт, который, со временем, мы могли бы передать Украине при восстановлении, обустройстве портовой инфраструктуры. Мы могли бы поделиться опытом создания модели управления портом путем адаптации действующих в нашем порту цифровых платформ управления и решений кибербезопасности", — говорит гендиректор Дирекции Клайпедского государственного морского порта А. Латакас.
Напомним, что в прошлом году в Клайпедском порту было погружено около 0,5 млн тонн украинских грузов, перевезенных железнодорожным и автомобильным транспортом. Среди украинских грузов были зерно, нефтепродукты, замороженная продукция и др.
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