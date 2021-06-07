Клайпеде – новый крупный груз газа США

Оператор Клайпедского терминала СПГ Klaipedos nafta сообщил BNS, что газовоз Arctic Discoverer с грузом СПГ 138 тыс. кубометров прибыло с терминала экспорта СПГ, который находится в порту США Корпус-Кристи.
На Клайпедский терминал СПГ за период с октября прошлого года, когда начался новый газовый год, уже пришел один крупный газовозов из Египта и один из Тринидада и Тобаго.
В этом газовом году, начавшемся в октябре прошлого года, на терминал в Клайпеду прибыли и 36 небольших суднов из российского Высоцка, где находится завод "Новатэк". Эти небольшие суда доставляют по 9,5-15 тыс. кубометров СПГ.
Оператор литовского терминала сообщил, что до конца сентября, когда завершится нынешний финансовый год, ожидается в целом еще 11 газовозов.
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