Клайпеда ожидает прибытия первого в этом году круизного лайнера

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Из-за коронавирусных ограничений в Клайпедский порт еще не прибывал ни один круизный лайнер, однако, по информации директора Клайпедского центра туристической и культурной информации Ромены Савицкене, у приморского края еще есть надежда в этом году увидеть круизные лайнеры и крупные группы туристов из-за рубежа, сообщает издание Vakaru ekspresas.
"Мы терпеливо ждем 17 августа, так как у нас есть надежда на прибытие первого в этом году круизного лайнера", - отметила она.
До пандемии на круизных лайнерах в Клайпедский порт прибывали обычно около 80 тыс. туристов.
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