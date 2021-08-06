aA
Из-за коронавирусных ограничений в Клайпедский порт еще не прибывал ни один круизный лайнер, однако, по информации директора Клайпедского центра туристической и культурной информации Ромены Савицкене, у приморского края еще есть надежда в этом году увидеть круизные лайнеры и крупные группы туристов из-за рубежа, сообщает издание Vakaru ekspresas.
Клайпеда ожидает прибытия первого в этом году круизного лайнера
© DELFI / Rita Gečiūnaitė

"Мы терпеливо ждем 17 августа, так как у нас есть надежда на прибытие первого в этом году круизного лайнера", - отметила она.

До пандемии на круизных лайнерах в Клайпедский порт прибывали обычно около 80 тыс. туристов.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Первое в этом году круизное судно ожидается в Клайпеде в июле (3)

В прошлом году в Клайпеду из-за пандемии впервые не...

TOP новостей

Контролер поделился увиденным на границе: белорусские пограничники стреляли в воздух из автоматов (147)

Парламентский контролер по правам человека Витаутас...

Глава МИД Литвы нелегалам: вы рискуете погибнуть, попав в руки диктатора (113)

Глава Министерства иностранных дел Литвы Габриэлюс...

После возмущений со стороны пенсионеров правительство Литвы готовит альтернативы "паспорту возможностей" (8)

После высказанной ассоциацией пенсионеров критики,...

Ситуация быстро ухудшается: Литва перешла в красную зону С2 (23)

Эпидемиологическая ситуация в Литве ухудшается. По...

Клайпедчанина подозревают в подкупе с целью избежать вакцинации от COVID-19 (22)

Клайпедчанина подозревают в подкупе с целью избежать...