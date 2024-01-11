Klaipėdos nafta сменила название на KN Energies

По ее словам, сменить название было решено из-за желания встать на путь устойчивой энергетики и перейти от ископаемого топлива к новым видам энергии. Новое название также ориентировано на международные рынки.
"У нас есть амбиции до 2050-ого года стать лидером Балтийского региона в области хранения и транспортировки новых видов устойчивой энергии. Мы стремимся быть теми, кто на каждом этапе продолжающейся энергетической трансформации поможет нашим клиентам получать ключевые и новые виды энергии. Именно это послание мы закодировали в новом названии компании", - сказал в пресс-релизе генеральный директор KN Energies Дарюс Шилянскис.
Смена названия отражает долгосрочную стратегию нынешней KN Energies, утвержденную прошлым летом. Она включает в себя 3 основных направления деятельности: жидкие энергетические продукты, терминалы сжиженного природного газа (СПГ) и новые виды энергии, такие как синтетическое топливо, водород и его соединения и другие альтернативные энергоносители, а также сбор и хранение диоксида углерода.
Сообщается, что 10 января также изменено юридическое название дочерней компании KN ЗАО SGD Logistika, которая отныне продолжит свою деятельность как ЗАО KN Global Terminals.