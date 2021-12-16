Прямая торговля Литвы с Китаем невелика. Однако в экономике Литвы действуют сотни компаний, экспортирующих мебель, продукты питания, одежду международным компаниям, торгующим с Китаем.

На прошлой неделе как промышленники, так и МИД Литвы сообщали о давлении со стороны зарубежных партнеров, поскольку Китай грозится не принимать не только товары из Литвы, но и литовские товары, которые в Китай ввозят зарубежные партнеры.

Президент Литовской ассоциации компаний по производству одежды и текстильной продукции Кястутис Даукшис сказал Delfi, что ему известны случаи, когда зарубежные партнеры из-за давления Китая решают вопрос расторжения договоров.

"Есть такие случаи, когда партнеры, с которыми работают наши компании, думают об отказе от сотрудничества потому, что не могут ввезти в Китай литовские товары. Обычно такие компании производят товары не только для китайского рынка, но говорят, что если ситуация не изменится, если не будет заказов на следующий год, то у литовцев они покупать товары не будут", – сказал Даукшис, заметив, что с этим столкнулись две крупные текстильные компании.

Однако больше всего, по его словам, проблем возникает с доставкой товаров из Китая. Этот вопрос касается большего числа литовских компаний. Они рискуют – платят авансы, н не знают, получат ли товар - материалы, сырье, произведенные товары.

"Китайцы сейчас просят заплатить деньги вперед, но никто не знает, чем все закончится: заплатишь, а потом не получишь. Мне не раз звонили, мы говорим с представителями министерств, ЛКП, говорим о гарантиях, ведь можно остаться без ничего", – сказал Даукшис.

По его данным, литовские компании пока еще получают товары, но никто не знает, насколько стабильна ситуация: "Было бы неплохо, чтобы правительство учредило гарантийный фонд или как-то иначе обезопасило компании".

Глава Kauno Baltija Видас Буткус рассказал, что китайцы просят авансом платить за сырье, заказанный товар пока приходит, хотя и бывают задержки. "Но уверенности нет – в какой-то момент заказ может не прийти, опасность есть. Пока нас не подвели, мы с ними работаем. Ведь все клиенты хотят получить сырье из Китая, вот мы там и покупаем", – сказал он.

Kauno Baltija напрямую одежду в Китай не экспортирует. По его словам, это хорошая сторона медали.

"Уже сейчас слышно, что компании решают все искать в Европе, чтобы избежать расходов на дорогую транспортировку и затяжных сроков доставки. Отчасти европейские производители будут в выигрыше, включая Литву", – считает собеседник, который заметил, что литовские текстильные предприятия очень зависимы от Китая.

"Мы еще не отказались от китайского сырья, нуждаемся в нем. Надо думать о том, что постепенно все начнем покупать в Европе. Это возможно, это не трагедия, надо лишь переориентироваться и все согласовать с заказчиками, клиентами. Может, товары в результате подорожают, а может и нет", – заметил он, сказав, что их компания уже ищет альтернативы в Европе.

Буткус рассказал, что сейчас с опозданием приходят заказы из Китая, очень подорожала транспортировка, как с помощью судов, так и авиаперевозки, все это отражается в ценах. Кроме того, непрогнозируемого растягиваются сроки доставки.

Глава Sparta Textile Томас Туминас сказал, что с Китаем работать становится все труднее. Заказы застревают, поэтому европейцы ищут производство в других местах. Он сказал, что давления не чувствуется, напротив, растет число заказов.

"К нам возвращаются иностранцы. Раньше скандинавы производили там, где дешевле, сейчас на фоне ситуации в Китае возвращаются к нам", – сказал Туминас, заметив, что сырье из Китая еще приходит, но компания его там уже не заказывает.

На прошлой неделе Китай предпринял определенные меры в отношении международных компаний, которые покупают товары у литовских производителей, сообщало агентство ELTA.

Китай потребовал от них разорвать отношения с Литвой, в противном случае они не смогут работать на китайском рынке.

Вице-министр иностранных дел Литвы Мантас Адоменас сказал, что некоторые компании поддались влиянию Китая и расторгли договоры с поставщиками в ЕС.

Он сказал, что китайская сторона также ограничивает экспорт в Литву и останавливает кредитные гарантии на литовский импорт.