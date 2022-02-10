"Вчера вечером мы получили ноту об остановке экспорта говядины, молочных продуктов и пива из Литвы в Китай", - сказал BNS пресс-атташе ГПВС Росвалдас Горбачевас.

Глава службы Мантас Сташкявичюс сказал, что такую ноту служба получила впервые. По его словам, китайское ведомство указало, что причина остановки импорта из Литвы - недостаток документов.

"Очень странно, потому что мы предоставляем и предоставляли всю запрашиваемую ими информацию, как мы и работаем со странами, не входящими в Евросоюз. До этой поры мы никогда не получали никакой ноты из этого государства по поводу нехватки каких-то документов или информации", - сказал BNS Сташкявичюс.

"Представители компетентного ведомства Китая в 2020 году провели удаленный аудит и по говядине, и по рыбным продуктам. Мы получили довольно хорошую оценку, всю информация была предоставлена", - добавил он.

Таможенные системы Китая с декабря прошлого года по сути не принимают литовские товары, однако официально Пекин об этом до сих пор не сообщал.

По данным Еврокомиссии, объемы литовского экспорта в Китай в декабре по сравнению с тем же месяцем позапрошлого года упали на 91%.

Отношения между Литвой и Китаем ухудшились после того, как Вильнюс разрешил представительству Тайваня работать в стране, используя название острова. Эксперты говорят, что китайское название миссии звучит как "представительство Тайваня". Пекин видит в этом попытки Тайваня действовать как независимое государство.

Китай является крупнейшим в мире импортером говядины, однако импорт из Литвы минимален. По данным китайской таможни, страна в прошлом году импортировала в общей сложности 2,36 млн тонн говядины, включая 775 тонн из Литвы.