aA
Главное таможенное управление КНР в среду официально информировало Литву об остановке импорта литовской говядины, молочных продуктов и пива, подтвердили BNS в Государственной продовольственно-ветеринарной службе (ГВПС).
Mėsos paviljonas Kalvarijų turguje
Mėsos paviljonas Kalvarijų turguje
© DELFI / Julius Kalinskas

"Вчера вечером мы получили ноту об остановке экспорта говядины, молочных продуктов и пива из Литвы в Китай", - сказал BNS пресс-атташе ГПВС Росвалдас Горбачевас.

Глава службы Мантас Сташкявичюс сказал, что такую ноту служба получила впервые. По его словам, китайское ведомство указало, что причина остановки импорта из Литвы - недостаток документов.

"Очень странно, потому что мы предоставляем и предоставляли всю запрашиваемую ими информацию, как мы и работаем со странами, не входящими в Евросоюз. До этой поры мы никогда не получали никакой ноты из этого государства по поводу нехватки каких-то документов или информации", - сказал BNS Сташкявичюс.

Статьи по теме:
Советник президента: немецкие компании не покинут Литву из-за давления Китая  (4)
Глава МИД: если не остановить Китай, то кроме Литвы и Австралии будут другие жертвы  (21)

"Представители компетентного ведомства Китая в 2020 году провели удаленный аудит и по говядине, и по рыбным продуктам. Мы получили довольно хорошую оценку, всю информация была предоставлена", - добавил он.

Таможенные системы Китая с декабря прошлого года по сути не принимают литовские товары, однако официально Пекин об этом до сих пор не сообщал.

По данным Еврокомиссии, объемы литовского экспорта в Китай в декабре по сравнению с тем же месяцем позапрошлого года упали на 91%.

Отношения между Литвой и Китаем ухудшились после того, как Вильнюс разрешил представительству Тайваня работать в стране, используя название острова. Эксперты говорят, что китайское название миссии звучит как "представительство Тайваня". Пекин видит в этом попытки Тайваня действовать как независимое государство.

Китай является крупнейшим в мире импортером говядины, однако импорт из Литвы минимален. По данным китайской таможни, страна в прошлом году импортировала в общей сложности 2,36 млн тонн говядины, включая 775 тонн из Литвы.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Delfi Plius Vaidas Mikaitis

Lietuvis parodė, kaip saulėtos šalies kurortai atrodo be turistų: kadaise už Egiptą bei Turkiją populiaresnė atostogų kryptis staiga tapo nebepatraukli

Delfi Plius Mindaugas Milinis

Rusijoje – iki šiol neregėtas reiškinys: kai kurie kariškiai jau reikalauja Putino atsistatydinimo

Delfi Plius Ania Nussbaum

Po Macrono susitikimo su Putinu „mėtėsi“ net prancūzų pareigūnai

Delfi Plius John Follain, Alberto Nardelli, Natalia Drozdiak

Lavrovui – netikėtumas iš ES: būtent šito rusai nemėgsta

Delfi Plius The Economist

Mažų palūkanų laikai baigėsi: bus nemalonu, nes pripratome prie praktiškai nemokamų pinigų žaidimo taisyklių

Delfi Plius Arūnas Spraunius

Laiku nesuvaldžiusi Baltijos valstybių, kaimynystėje Rusija bando užgniaužti demokratiją: Ukrainai yra pavojingesnių dalykų nei karas

Delfi Plius Edgaras Savickas

Įmokos už būsto paskolas gali padidėti jau kitais metais: pavyzdžiai, kiek daugiau tektų mokėti

Verslas Plius Joe Mayes

Milijonai britų jau pradeda jausti tikrąjį pragyvenimo krizės Jungtinėje Karalystėje mastą

Delfi Plius Joana Balčiuvienė

Beveik metus be sekso gyvenantis vyras šaukiasi pagalbos – specialistė atsakė, kaip susilaikymas paveikia žmogų

Delfi Plius Agnė Keizikienė

Nepataisoma „kalė“ arba moteris-narcizė: tobula lovoje, o kaip su tokia gyventi?

Delfi Plius Agnė Kulitaitė

Agnė Kulitaitė: prisigyvenom iki tiek, kad gražios ir geidžiamos pasijuntame tik paviešėjusios užsienyje

Delfi Plius Giedrė Balčiūtė

Kaip užklumpa širdies ir kraujagyslių ligos: visas infarktą patyrusias 30-metes vienijo ta pati savybė

Delfi Plius Roma Macijauskaitė

Trisdešimtmetė vos spėjo sukurti pirmąją kolekciją, kai išgirdo negailestingos ligos diagnozę: viskas prasidėjo nuo nugaros skausmų

Delfi Plius Tomas Ramanskas

Drąsos iš Šaro neatimsi: po pergalės – Jasikevičiaus prisipažinimas apie kitą meilę

Delfi Plius Drew Armstrong

Koronavirusą galima nustatyti anksčiau, nei paėmus tepinėlį iš nosiaryklės

Delfi Plius Eglė Juozėnaitė

Šis karas tęsiasi daugiau nei šimtą metų: priešininkų naudojamos priemonės stebina

Статьи по теме:

"Тайвань не Украина". Почему Китай поддерживает в украинском кризисе Россию, но пока только на словах (7)

Война слов между США и Россией о ситуации вокруг...

Глава КИД Сейма: истинная причина гнева Китая – выход Литвы из формата "17+1" (13)

Недовольство Пекина на самом деле вызывает не столько...

TOP новостей

Прогноз министра: весной отношение к коронавирусу полностью изменится (7)

В ближайшую неделю должен быть достигнут перелом в...

Таких данных в Литве не было 60 лет: придется идти путем Японии или Австралии (32)

Таких данных в Литве не было уже давно. Сообщалось, что...

"Delfi. Главное": борьба с ценами в Литве, учения в Беларуси и интервью с "организатором" беспорядков в Казахстане (2)

Новый выпуск " Delfi. Главное " посвящён наиболее...

Омикрон в Литве задержался: пик не за горами (1)

В Литве за 14 дней на 100 000 жителей приходится 5200 случаев...

Житель Литвы побывал в Амстердаме: цены ниже не только в Польше (5)

Средняя зарплата в Литве за последний квартал...