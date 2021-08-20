В прошлом году Китай был 13-й среди крупнейших партнеров Литвы – общий товарооборот оценивается на сумму 1,5 млрд. евро. Правда, торговля в основном шла в одностороннем порядке: Китай продал Литве товары за 1,2 млрд. евро, а Литва экспортировала товары на сумму 0,3 млрд. евро.

Похоже сейчас этот рынок для Литвы закрывается вообще из-за желания Литвы открыть свое представительство на Тайване.

Директор торгующей древесиной компании Medvita Арунас Залецкис сказал, что 99% товаров они продавали в Китай. Сейчас продажи остановились, Залецкис намерен перенести свою компанию из Литвы: "Китайцы нигде не хотят видеть литовские компании".

Директор Vilkyškių pieninė Гинтарас Берташюс не скрывает разочарования – правительство Литвы раньше побуждали предпринимателей завязывать торговые отношения с Китаем, а сейчас наоборот: "Наш экспорт останавливается, это факт".

Скупщики и экспортеры зерна уже больше года наблюдают явное ухудшение отношений с Китаем. "Китайские партнеры пользуются любым поводом для расторжения отношений", – признал президент Литовской ассоциации переработчиков и экспортеров зерновых, глава Agrokoncerno grūdai Каролис Шимас.

На этой неделе сообщили о том, что в Литву не будут приходить поезда из Китая – логистическим компаниям придется налаживать импорт через Польшу.

После того как уйдет Китай, даже если прибавить влияние американских санкций на транзит белорусских удобрений, это будет всего 0,5% роста ВВП – считает экономист Мачюлис.



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Мачюлис в принципе не склонен драматизировать ситуацию с Китаем и Беларусью.

"Торговые связи слишком слабые. Если взглянуть на экспорт литовской продукции в Китай и Беларусь, то это меньше 1%. Тут зависимость небольшая. Больше зависимость от экспорта услуг в Беларусь, особенно с железнодорожными перевозками и работой Клайпедского порта. Компания "Литовские железные дороги" могут потерять 1/3 доходов от перевозки, а порт около 1/5, если связи с Беларусью полностью прекратятся", – считает экономист.

Он заверил, что зависимость промышленности от этого рынка невелика.

"Беларусь и Китай немного значат для Литвы, экономические связи с ними слабые, мы туда ничего не экспортируем. Потеряем доходы от транзита и все", – успокаивает Мачюлис.

Он считает, что если Александр Лукашенко решит ограничить импорт товаров с Запада, то от этого больше пострадают сами жители Беларуси. Литва получит пользу.

"Возможно, уменьшится контрабанда сигарет из Беларуси – меньше товаров, среди которых можно прятать контрабанду. Сейчас в Литве каждая 5 пачка сигарет - контрабандная. Чем меньше транзита, тем меньше может быть и контрабанды", – считает Мачюлис.

Еще больше пользы может принести принципиальная позиция Литвы в отношении Тайваня.

"Мы уже слышали о том, что в Литве, возможно, планируют построить завод по производству микропроцессоров и полупроводников с помощью тайваньских специалистов. Если эти планы стоимостью 2,5-3 млрд. евро осуществятся, то эта победа в разы будет больше потерь", – сказал экономист.