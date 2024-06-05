Кедайняйский завод по производству фосфорных удобрений Lifosa возобновляет работу

"В ближайшее время мы просто начнем работать. Рабочих понемногу вызывают из простоя, и мы начинаем проводить подготовительные работы", – подтвердил В. Варнас агентству Elta в понедельник.

"Просто проводится ремонт и подготовительные работы для продолжения работы", – добавил он.

Председатель профсоюза не смог ответить, когда возобновится деятельность.

"Что касается планов – какого именно числа, на это ответить может только руководство", – сказал он.