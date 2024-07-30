Кедайняйский завод по производству фосфорных удобрений Lifosa исключен из санкционного списка

Это подтвердила представитель СРФП Модеста Зданаускайте.
По данным новостного портала Rinkos aikštė, решение об исключении Lifosa из списка подсанкционных компаний с 1 июля было принято в конце июня.
В постановлении, подписанном заместителем директора СРФП Миндаугасом Стравинскасом, сообщается, что с 25 июня текущего года ЗАО Valnetas назначается временным администратором АО Lifosa. Планируется, что это назначение продлится до 22 мая следующего года.
Пока неизвестно, приведет ли это к каким-либо изменениям в работе предприятия, пишет портал.
В конце мая 2024 г. предприятие Lifosa объявило о планах по возобновлению производства, а в начале июня сообщило о возобновлении производственной деятельности.