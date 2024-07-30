2024.07.30 15:06

Кедайняйский завод по производству фосфорных удобрений Lifosa исключен из санкционного списка

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Kėdainių Lifosa
Kėdainių Lifosa
ФОТО: DELFI / Laimonas Jankauskas

Служба по расследованию финансовых преступлений (СРФП) исключила предприятие Lifosa из списка подсанкционных компаний, в который предприятие было внесено 20 июля 2022 г.

Это подтвердила представитель СРФП Модеста Зданаускайте.

По данным новостного портала Rinkos aikštė, решение об исключении Lifosa из списка подсанкционных компаний с 1 июля было принято в конце июня.

В постановлении, подписанном заместителем директора СРФП Миндаугасом Стравинскасом, сообщается, что с 25 июня текущего года ЗАО Valnetas назначается временным администратором АО Lifosa. Планируется, что это назначение продлится до 22 мая следующего года.

Пока неизвестно, приведет ли это к каким-либо изменениям в работе предприятия, пишет портал.

В конце мая 2024 г. предприятие Lifosa объявило о планах по возобновлению производства, а в начале июня сообщило о возобновлении производственной деятельности.

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