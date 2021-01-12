Администратор рынка Лайма сказала журналистам портала Rinkos aikštė, что рынок откроется через месяц. "После того как запретили продажу промтоваров, одежды и других вещей, нам стало очень тяжело. Было немного торговцев овощами, а покупателей было еще меньше. Вот мы и предприняли такой шаг", – сказала представитель администрации рынка.
"Сейчас работать невыгодно. Надо платить и за электричество и зарплаты работникам. Отдохнем месяц и примемся за работу, может, что-то изменится, может ограничений будет меньше. Закрываться совсем мы не планируем, будем работать. Любимый горожанами рынок точно откроется. Надеемся, к весне ситуация улучшится, снова будет полно торговцев и покупателей", – сказала Лайма.
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