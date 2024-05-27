2024.05.27 17:38

Казлу-Рудское самоуправление выделит местным магазинам поддержку в размере 1% от оборота

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Tomas Vinickas
Казлу-Рудское самоуправление дополнило программу поддержки субъектов малого и среднего бизнеса. Очень малым компаниями, торгующим продуктами питания, предусмотрено выделение поддержки.

Как указывает муниципалитет, планируемый размер поддержки составляет 1 проц. годового дохода от продажи продуктов питания и безалкогольных напитков, на одну компанию в год выделяется не более 4 тыс. евро.

За оборот продажи алкогольных напитков поддержка выделяться не будет. Сумма поддержки будет рассчитываться исходя из доходов предпринимателя от продаж.

Поддержку получат малые предприятия, осуществляющие розничную торговлю продуктами питания в городе Казлу-Руды и в пределах 3 км от центра города.

Планируется, что она будет предоставлять с 2025 года. Чтобы получить эту поддержку, местным магазинам необходимо будет подать заявления с бухгалтерскими обоснованиями за предыдущий год.

На поддержку в муниципальном бюджете предполагается выделить около 20-25 тыс. евро

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