Согласно данным исследования, менялось и отношение молодых респондентов к своей ценности на рынке труда. В прошлом году большая часть респондентов (21 проц.) утверждали, что с учетом их знаний и опыта справедливая зарплата должна составлять от 1201 до 1500 евро в месяц. В этом году большая часть опрошенных считают, что их труд достоин 1 500 евро и больше.

"Рост зарплатных ожиданий молодых литовцев вполне понятен и может быть объяснен одним словом – инфляция. Вероятно, что стремительный рост цен в последние годы побудил многих жителей задуматься о способах увеличения своих доходов. Само собой разумеется, что заработная плата является первым таким источником увеличения доходов, и, наблюдая нынешний рост доходов, получаемых молодыми жителями, ожидание зарабатывать в будущем гораздо больше, кажется, имеет основание", - комментирует Эгле Довбышене, член правления банка SEB, руководитель Службы розничных банковских услуг.

Треть (34 проц.) молодых жителей Литвы в настоящее время зарабатывают "на руки" 800 и менее евро в месяц. В прошлом году число получающих самые низкие доходы было выше – 39 проц., отмечается в сообщении SEB.

801-1200 евро в месяц "на руки" получает четверть (25 проц.) жителей страны в возрасте 18-29 лет. По сравнению с 2022 г., количество молодых жителей страны, получающих среднюю зарплату (1 184,4 евро), сократилось на 2 проц. Но на столько же увеличилось число зарабатывающих "на руки" более 1 200 евро.

Однако Э. Довбышене отмечает, что мужчины и женщины, принявшие участие в исследовании, по-разному могут похвастаться доходом выше среднего. Доход, превышающий 1 200 евро в месяц, получает каждый четвертый (26 проц.) молодой литовец. Доля женщин, получающих такой доход, в два раза меньше и достигает всего 13 проц. Доля мужчин, зарабатывающих до 500 евро в месяц, составляет 11 проц., а число женщин с самым низким доходом – в два раза больше – 22 проц.

На вопрос, какая зарплата "на руки" в настоящее время кажется для них справедливой, с учетом опыта и знаний респондентов, пятая часть всех опрошенных (21 проц.) указали более 1,5 тыс. евро. Мужчины (28 проц.) такую сумму указывали гораздо чаще, чем женщины (16 проц.). То, что через пять лет их зарплата будет превышать 2,5 тыс. евро в месяц, чаще прогнозировали молодые мужчины (28 проц.), нежели женщины (17 проц.).

Опрос по заказу банка SEB в апреле этого года провела компания "Norstat LT". В онлайн-опросе участие приняли 500 жителей страны в возрасте 18-29 лет.