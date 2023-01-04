Каждый час – по автобусу в Беларусь: не все литовские компании считают такие поездки рискованными

Несмотря на то, что в войне Беларусь занимает сторону России, из Литвы по-прежнему можно без проблем поехать в соседнюю страну на маршрутных автобусах. На сайте Autobusubilietai.lt видно, что только из Вильнюса в Минск ежедневно выезжает не меньше 10 автобусов. На этом сайте можно купить билеты не только в Минск, но и в Лиду, Гродно, Браслав.
Но на самом деле автобусов в Беларусь ходит еще больше - не на все билеты продают через систему Autobusubilietai.lt, на некоторые билеты продают только на вокзале.
Часть рейсов осуществляют белорусские компании Minsktrans и Minoblavtotrans, но туда также ездят автобусы Eurolines, ЗАО PL Int, Šalčininkų autobusų parkas и Edepa.
Под международным брендом Eurolines в Литве работают две компании – каунасская Kautra и вильнюсская Tolimojo keleivinio transporto kompanija (TOKS).
Директор TOKS Арунас Индрашюс сказал Delfi, что автобусы его компании ежедневно ездят в Беларусь 8 раз. Пассажиры этого маршрута генерируют 1/10 часть доходов компании, получаемые за счет международных рейсов.
"Это не новые маршруты, мы ездим в этом направлении 30 лет", – сказал он.
По словам Индрашюса, абсолютное большинство пассажиров - работающие на Западе белорусы, дальнобойщики, строители, у которых есть литовская виза или визы других стран ЕС.
"Литовцев бывает немного. Таких, кто ездит в Беларусь за покупками - единицы, еще какое-то количество людей ездит к близким в Беларусь или на кладбища", – пояснил Индрашюс.
На вопрос, не планировала ли компания после начала войны отказаться от этих маршрутов, он сказал, что перемещение людей не остановилось, поэтому таких идей не было. Напротив – количество поездок выросло, поскольку до Минска сократили прежние рейсы в Киев через территорию Беларуси (граница Беларуси с Украиной закрыта).
"Мы следим за потребностями людей – пока они едут, от маршрута не откажемся. Вообще автобусы - единственная связь между Литвой и Беларусью", – сказал Индрашюс.
То же самое сказал и президент Литовской ассоциации перевозки пассажиров Гинтарас Накутис: "Если есть пассажиры, почему бы не ездить? Мы в ассоциации подходим к этому просто – есть потребность, мы ее удовлетворяем. А если маршрут запретят, тогда не будем ездить".
Накутис сказал, что не слышал, чтобы кто-то из перевозчиков после начала войны отказался от маршрута в Беларусь.
"Свято место пусто не бывает. Не поедем мы, поедут другие", – заметил собеседник.
Но не все перевозчики так относятся к этому направлению.
Глава компании Kautra Линас Скарджюкас сказал, сказал, что раньше они ездили в Минск два раза в день, но сейчас этого не делают.
"Мы отказались от этих рейсов во время пандемии, когда закрыли границы, после этого маршрут не возобновили. Возобновим, может быть, когда прекратится война", – сказал он Delfi.
По его словам, компания Kautra решила, что рейсы в Беларусь слишком рискованные.
"Беларусь и ее власти ненадежны. Никогда не знаешь, что может там случиться. Если они заставляют сесть самолет, то на следующий день что-то может произойти и с автобусом", – убежден Скарджюкас.
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