Каунасский производитель пластика сообщил об увольнении всех работников

Представитель службы Милда Янкаускене сказала, что причина увольнения – остановка производства из-за непрогнозируемых цен на электричество.

Глава компании Саулюс Некрашас причину увольнения работников комментировать не стал, но заверил, что компания продолжит работу.

По словам Янкаускене, уведомление об увольнении получили упаковщики (13), операторы (9), механики (6).

По данным "Содры", в компании работает 31 человек.

Центр реестра сообщает, что в прошлом году доходы компании увеличились на 10,3% до 2,7 млн. евро, чистая прибыль уменьшилась в 105 раз до 2500 евро.