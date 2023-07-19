Каунасец был ошарашен ценой за услугу: разве может доставка столько стоить?

"Каждый клиент планирует свой визит самостоятельно — он приходит в отделение и встает в живую очередь, но в этом случае ему, возможно, придется подождать там, либо есть возможность зарезервировать время визита в миграционной информационной системе MIGRIS www.migracija. lt и забрать документ без очереди. Также возможно получение паспорта и удостоверения личности не в том же отделении Миграционного департамента, где подается заявление, а в другом, выбранном клиентом, т.е. клиент должен указать при подаче заявки, в каком отделе он желает забрать документ", — прокомментировали в отделе по связям с общественностью литовского Департамента миграции.