Каунасец был ошарашен ценой за услугу: разве может доставка столько стоить?

"Каунасское отделение Департамента миграции, находящееся на пр. А. Юозапавичюса. 57, документ отправляет курьером за 10 евро в Каунасе, вы видели более дорогую курьерскую службу? Документ, обычно паспорт или карточка удостоверения личности, которые почти ничего не весят... Перевозка документа стоит 10 евро. Такая цена устанавливается при государственных закупках?" - поделился на этой неделе своими наблюдениями каунасец.
Как прокомментировали отдел по связям с общественностью Департамента миграции при Министерстве внутренних дел Литовской Республики новостному порталу Kas vyksta Kaune, в стоимость данной услуги входит сбор, сортировка, транспортировка и доставка посылок по всей территории Литовской Республики, включая сельские районы.
"Это единая плата, и документы должны быть доставлены в любую точку Литвы. Также должна быть установлена возможность отслеживания отправления. Кроме того, речь идет о вручении важного документа, подтверждающего личность человека, поэтому курьер обязан доставить посылку лично заказчику или его доверенному лицу, после подтверждения его личности", — прокомментировали в отделе по связям с общественностью Департамент миграции.
о их словам, цену за услугу, составляющую почти 10 евро, с учетом вышеперечисленных факторов и специфики услуги предложил выбранный в рамках государственных закупок поставщик услуг - почта Литвы.
Курьерские услуги начали оказывать 5 сентября в 2022 года. За предоставление этой услуги взимается плата в размере 9,99 евро за каждый документ по всей Литве.
Правда, курьерские услуги не предоставляются в следующих случаях: когда документ, удостоверяющий личность и гражданство Литовской Республики, выдается впервые; когда гражданин желает получить документ, удостоверяющий личность, в срочном порядке, т.е. в тот же день или в течение 5 рабочих дней (в обоих случаях необходимо лично приехать в отделение); при подаче заявления о выдаче удостоверения личности гражданин выразил пожелание, чтобы в удостоверении личности были зафиксированы сертификат электронного распознавания личности и квалифицированный сертификат электронной подписи; у лица отсутствует действующий документ, удостоверяющий личность (паспорт или удостоверение личности - т.е. он утерян, украден или срок действия которого истек более месяца назад).
"Каждый клиент планирует свой визит самостоятельно — он приходит в отделение и встает в живую очередь, но в этом случае ему, возможно, придется подождать там, либо есть возможность зарезервировать время визита в миграционной информационной системе MIGRIS www.migracija. lt и забрать документ без очереди. Также возможно получение паспорта и удостоверения личности не в том же отделении Миграционного департамента, где подается заявление, а в другом, выбранном клиентом, т.е. клиент должен указать при подаче заявки, в каком отделе он желает забрать документ", — прокомментировали в отделе по связям с общественностью литовского Департамента миграции.