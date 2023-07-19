19 июля 2023 г. 11:01

Каунасец был ошарашен ценой за услугу: разве может доставка столько стоить?

 
Kas vyksta Kaune
ru.DELFI.lt
Skaitytojo nuotr.
Skaitytojo nuotr.
ФОТО: Kas vyksta Kaune
Житель Каунаса, посетивший Каунасское отделение Департамента миграции, был удивлен ​​– за доставку документа, удостоверяющего личность на дом предлагают заплатить почти 10 евро. Мужчина интересуется, не слишком ли дорога эта услуга.

"Каунасское отделение Департамента миграции, находящееся на пр. А. Юозапавичюса. 57, документ отправляет курьером за 10 евро в Каунасе, вы видели более дорогую курьерскую службу? Документ, обычно паспорт или карточка удостоверения личности, которые почти ничего не весят... Перевозка документа стоит 10 евро. Такая цена устанавливается при государственных закупках?" - поделился на этой неделе своими наблюдениями каунасец.

Как прокомментировали отдел по связям с общественностью Департамента миграции при Министерстве внутренних дел Литовской Республики новостному порталу Kas vyksta Kaune, в стоимость данной услуги входит сбор, сортировка, транспортировка и доставка посылок по всей территории Литовской Республики, включая сельские районы.

"Это единая плата, и документы должны быть доставлены в любую точку Литвы. Также должна быть установлена ​​возможность отслеживания отправления. Кроме того, речь идет о вручении важного документа, подтверждающего личность человека, поэтому курьер обязан доставить посылку лично заказчику или его доверенному лицу, после подтверждения его личности", — прокомментировали в отделе по связям с общественностью Департамент миграции.

о их словам, цену за услугу, составляющую почти 10 евро, с учетом вышеперечисленных факторов и специфики услуги предложил выбранный в рамках государственных закупок поставщик услуг - почта Литвы.

Курьерские услуги начали оказывать 5 сентября в 2022 года. За предоставление этой услуги взимается плата в размере 9,99 евро за каждый документ по всей Литве.

Правда, курьерские услуги не предоставляются в следующих случаях: когда документ, удостоверяющий личность и гражданство Литовской Республики, выдается впервые; когда гражданин желает получить документ, удостоверяющий личность, в срочном порядке, т.е. в тот же день или в течение 5 рабочих дней (в обоих случаях необходимо лично приехать в отделение); при подаче заявления о выдаче удостоверения личности гражданин выразил пожелание, чтобы в удостоверении личности были зафиксированы сертификат электронного распознавания личности и квалифицированный сертификат электронной подписи; у лица отсутствует действующий документ, удостоверяющий личность (паспорт или удостоверение личности - т.е. он утерян, украден или срок действия которого истек более месяца назад).

"Каждый клиент планирует свой визит самостоятельно — он приходит в отделение и встает в живую очередь, но в этом случае ему, возможно, придется подождать там, либо есть возможность зарезервировать время визита в миграционной информационной системе MIGRIS www.migracija. lt и забрать документ без очереди. Также возможно получение паспорта и удостоверения личности не в том же отделении Миграционного департамента, где подается заявление, а в другом, выбранном клиентом, т.е. клиент должен указать при подаче заявки, в каком отделе он желает забрать документ", — прокомментировали в отделе по связям с общественностью литовского Департамента миграции.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
words.top_headlines
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии