В понедельник в Каунасе начаты работы на участке с самым интенсивным движением. Работы займут 1,5 месяца. На пути из Вильнюса закрыт съезд на ул. Йонавос, а на пути из Клайпеды - закрыт один из мостов через Нерис.

По магистральной дороге Вильнюс-Клайпеда зимой проезжает около 60 000 машин в сутки, а летом – 80 000. Из-за интенсивного движения ежедневно водители теряют время в заторах даже без каких-либо ремонтов или ДТП. Водители говорят, что ремонт дороги равнозначен катастрофе.

"Раньше стояли в заторе до 30 минут, иногда 40 минут", – сказала одна женщина.

Мужчина сказал, что ждет настоящая катастрофа.

Другая жительница Каунаса сказала LNK, что заторов на этом участке станет больше.

На данный момент будут сносить мост, который находится в плохом состоянии, после строительства нового, появятся 4 полосы.

"Строительство моста, виадука и всех соединительных дорог. Появятся и пешеходные дорожки, чтобы люди могли безопасно съехать на велосипедах с дороги A1. Это будет целый комплекс, приведут в порядок освещение, дождевую канализацию, новые покрытия", – сказал LNK глава Службы по присмотру за ремонтом дорог Артурас Стакелюнас.

На пути из Вильнюса в Клайпеду придется ехать до торгового центра.

"Там будут знаки, нарисованы, появится горизонтальная разметка – желтые линии, ими надо руководствоваться при въезде в нужную полосу, при выезде", – сказал Стакелюнас.

С Вильнюсской магистрали будет сложнее попасть в центр Каунаса – закрыт поворот на ул. Йонавос. Юридется ехать через Шилайняй и мост торгового центра, стоять в заторах или искать альтернативу.

"Если надо попасть в город, то практически, если приезжаешь с шоссе Атейтес можно ехать по этому въезду, можно через Муравский перекресток (Muravos sankryžа) попасть, потом за мостом – через ул. Панерю свернуть. Можно ехать до виадука около ТЦ Megа, развернуться и ехать назад", – рассказал Стакелюнас.

Сейчас поток машин из Вильнюса в Клайпеду будет ехать по одной полосе, которая к тому же будет сужена, там будет снижена скорость с 90 до 70 км/ч. Сузят полосы и с другой стороны, на пути из Клайпеды в Вильнюс. Это государственная дорога, муниципалитет говорит, что тут проблема запрограммирована.

"Здесь мы видим проблему сужения полосы. Одна полоса до 2,5 м, другая – до 3,25 м. Мы считаем, что это станет вызовом и для города", – сказал LNK представитель Каунасского муниципалитета Мартинас Матусявичюс.

По его словам, уже сейчас ясно, что заторы будут во всем городе.

"Придется терпеть. Особенно сложно будет на мостах, на мосту старого города", – сказал Матусявичюс.

Он считает, что проблемы будут, даже если выбирать другие маршруты. Город перепрограммирует светофоры.

Реконструкция этого участка дороги обойдется в 68 млн. евро. Работы начаты сейчас, перед Рождеством и Новым годом, потому что состоялся конкурс, и больше ждать нельзя.