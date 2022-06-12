Карта ремонта дорог в Литве: ожидается, что во время работ удастся избежать больших заторов

Глава отдела международных связей и коммуникаций дирекции сообщила Delfi, что в этом году планируется начать ремонт центрального моста через Нерис на участке автомагистрали A1 Вильнюс – Каунас – Клайпеда с 99.03 до 100.47. км.

Этот мост, называемый Клебонишкис (или Альфонсаса Мешкиниса), находится рядом с новым мостом и виадуком через улицу Йонавос, строительство которого близится к завершению.

Также ремонтируется транспортный узел на главной дороге A1 Вильнюс – Каунас – Клайпеда (39,110 км).

Здесь ремонтируется перекресток разных уровней (виадук Папарчяй) и ведутся работы по реконструкции близлежащих дорог. Состояние бывшего виадука Папарчяй было самым плохим на государственной дорожной сети.

В этом году под Каунасом уже устранен один из самых опасных левых поворотов на государственной дорожной сети.

"По трассе А1 (в Гирайте) от 102,90 до 107,00 км", - пояснил С. Янсонас.

На главной трассе страны - Вильнюс – Каунас – Клайпеда - запланированы более детальные работы в обоих направлениях, которые, вероятно, повлияют на движение.

"Например, к 21 июня планируется начать ремонт моста через реку Анчя возле Киркляй (207,59-207,67 км)", - сказал представитель дирекции.

Он добавил, что после успешного завершения государственных закупок в этом году планируется начать строительные работы на участке проекта Via Baltica A5 Каунас – Мариямполе – Сувалкай с 72,5 км до 79 км. Этот участок находится недалеко от деревни Пацентай.

"В настоящее время и в ближайшем будущем движение по трассе A1 Вильнюс — Каунас — Клайпеда будет бесперебойным. Как мы уже упоминали, на некоторых участках возможны изменения правил дорожного движения, которые не должны оказать существенного влияния на продолжительность поездки", — сказал С. Янсонас.

Он также сообщил, что на дорогах республиканского значения будет дополнительно установлена ​​инфраструктура безопасности движения (кольцевые развязки, современные пешеходные переходы, пешеходные и велосипедные дорожки и т.д.), будут обновлены указатели, реализуются другие проекты по содержанию и развитию дорог.

"Во время проведения отдельных работ, перечисленных выше, движение транспорта будет организовано по заранее согласованным с полицией схемам движения в соответствии с нормативными требованиями.

Водителей просят быть внимательными, соблюдать правила и следить за дорожными знаками, горизонтальной дорожной разметкой, двигаться с безопасной скоростью", — добавил С. Янсонас.

Ранее сообщалось, что на содержание и развитие всех дорог в стране выделено 543 миллиона евро, из них 366 миллионов евро – на дороги государственного значения. Автомобильная дирекция управляет 21 000 км дорог государственного значения.