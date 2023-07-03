Кандидат в министры образования о повышении заработной платы учителям: к этому надо стремиться

«Это сложная цель, но мы будем ее добиваться. Мы также говорили с премьер-министром – мы должны к этому стремиться, есть обязательство не только в программе правительства, но и обязательство перед профсоюзами, что также является обязательством сторон в национальном соглашении об образовании. Это то, к чему мы действительно должны стремиться, чтобы в следующем году выйти на 130%», — заявил в понедельник журналистам претендент на пост министра образования, науки и спорта Г. Якштас.
По его словам, составляя 130%, министерство действительно может выйти на лимит заработной платы в следующем году — это сложно прогнозировать, потому что это зависит от экономических тенденций в стране.
«То моделирование постоянно меняется, мы начинаем, смотрим, какие прогнозы в росте средней зарплаты — исходя из этого, рассчитываем, сколько средств потребуется, а потом они уточняются. Даже сейчас, когда мы представили в Минфин первоначальный план потребности в бюджете, в течение нескольких недель прогнозы изменились. (…) Похоже, что нужно будет просить средства», – отметил Г. Якштас.
По словам кандидата, действующего вице-министра образования, науки и спорта, по последним подсчетам, на повышение зарплаты учителям и работникам вузов потребуется около 400 миллионов евро.
«Потребность в средствах очень высока. Мы бы выделялись в мире, если бы достигли 130% и того, что мы можем обеспечить очень хорошие условия для учителей, и стремиться к тому, чтобы лучшие выпускники выбрали педагогическое образование и стали учителями», - сказал Г. Якштас.