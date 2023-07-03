Кандидат в министры образования о повышении заработной платы учителям: к этому надо стремиться

«Это сложная цель, но мы будем ее добиваться. Мы также говорили с премьер-министром – мы должны к этому стремиться, есть обязательство не только в программе правительства, но и обязательство перед профсоюзами, что также является обязательством сторон в национальном соглашении об образовании. Это то, к чему мы действительно должны стремиться, чтобы в следующем году выйти на 130%», — заявил в понедельник журналистам претендент на пост министра образования, науки и спорта Г. Якштас.