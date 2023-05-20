Какую прибыль литовскому бизнесу принесут баскетбольные болельщики и иностранцы, приехавшие на концерт Rammstein

Финал четырех Евролиги в Каунасе принесет прибыль гостиницам, барам и ресторанам, а значит больше денег получит городской бюджет - об этом заявляли как только стало известно о месте проведения турнира.

Цены на гостиницы и апартаменты на эти дни на самом деле выросли, некоторые даже не нашли места в Каунасе и поселились в Вильнюсе.

В выходные на арене "Жальгирис" соберется 6000-7000 болельщиков.

Несмотря на наплыв болельщиков, предприниматели, с которыми говорил журналист Delfi, сказали, что не ждут особого роста доходов. Конечно, оборот будет больше, чем в обычные выходные, но продажи ограничивает простой фактор: нельзя принять больше людей, чем обычно, мест больше не станет.

"Мы не будем ставить дополнительные столики. Что предпримем: будет работать больше персонала, чтобы ускорить обслуживание. Думаю, болельщики захотят посетить больше мест, не будут сидеть в одном баре", – сказал глава компании Talutti, которой принадлежит сеть ресторанов, Альгирдас Талутис.

Он сказал, что цены в их ресторанах меняться не будут. "Пиво стоит 4 евро, такая цена и останется. Если бы мы подняли цены на столько, на сколько выросли налоги, зарплаты и себестоимость, то пиво должно было стоить 6,5 евро, а еда – на 3–4 евро больше. Правда, мы стараемся не повышать цены", – сказал Талутис.

Глава группы ресторанов Amber Food Гедиминас Балнис сказал, что в барах, действующих в центре Каунаса, и ресторанах в этих выходных оборот будет на 20–30% больше, чем в обычные выходные.

Он прогнозировал, что поклонники Rammstein в Вильнюсе принесут больше дохода, чем баскетбольные болельщики в Каунасе. На концерт соберется около 20 000 человек.

"Концерт запланирован на понедельник, а это обычно спокойный день для кафе и ресторанов. Поэтому, вероятно, по обороту этот понедельник будет таким, как суббота. Я всегда говорил, что Литве хорошо бы иметь Центр конференций, поскольку такие мероприятия обычно проводят, выбирая более свободное время, когда гостиницы дешевле, нагрузка меньше", – сказал предприниматель.

Балнис сказал, что в отличие от сектора жилья, где цены во время таких мероприятий повышают, кафе и рестораны таким приемом не пользуются.

Он не считает, что баскетбольные болельщики принесут больше пользы ресторанам и кафе в ТЦ Akropolis, поскольку там в эти выходные проходит акция скидок Jamam.

Балнис сказал, что каунасскому бизнесу больше пользы приносят новые авианаправления, поскольку важен непрекращающийся поток туристов.

Андрюс Лавринавичюс, управляющий 10 ресторанами Grill London, Republic и Paslėpti receptai, не скрывал, что в три дня Евролиги они планируют оборот на 10–20% больше обычного. Он заметил, что с командами финала Каунасу не очень повезло.

"По сути приехали только греки, болельщиков из Монако почти нет, приехало какое-то количество фанатов Barcelonа. Если бы у нас были команды Makabi, Partizan, то ситуация была бы иной. Приехало бы намного больше болельщиков, поскольку фанаты этих команд активнее путешествуют", – сказал Лавринавичюс.

Он заметил, что в его ресторанах в выходные и без того бывает много людей, а число мест в ресторанах не увеличилось. По мнению Лавринавичюса, в выигрыше будут те кафе и рестораны, где обычно людей бывает немного.

На вопрос о ценах, Лавринавичюс сказал, что никто их менять не будет, поскольку заведения общепита ориентированы на местных клиентов.