Какими будут тарифы на газ и на электричество: для части жителей Литвы цены снизятся

Парламентский Комитет по аудиту в среду интересовался финансами поставщика электричества и газа Ignitis и тарифами для жителей.
Государственная служба регулирования энергетики (ГСРЭ) отметила, что на бирже сейчас наблюдается явное снижение цен на электричество, по сравнению с 2022 г.
По подсчетам регулятора, цены общественных поставок будут на 3% ниже.
"Прогнозируемая нами цена на 2024 г. колеблется в пределах 100 евро за МВт. А тариф будет около 21,58 цента за 1 кВт (с НДС) – это на первое полугодие", – сказал представитель ГСРЭ Игнас Казакявичюс.
Надо отметить, что окончательные цены будут утверждены только в конце ноября. Сейчас общественные поставки стоят 22,7 цента за кВт/ч (с НДС, план "Стандартный" одна временная зона).
По словам Казакявичюса, если потребитель в месяц расходует 80 кВт/ч, то первый счет в следующем году у него будет на 88 центов меньше.
На общественных поставках сейчас 450 000 пользователей, это клиенты третьего этапа либерализации, которые не выбрали независимого поставщика.
У независимых поставщиков тарифы могут быть другие, но регулируемая государством составляющая в их тарифах будет такая же.
Литовское агентство энергетики 17 октября сообщало, что сейчас независимые поставщики предлагают фиксированную цену на 24 месяца в размере 23,9 центов за кВт/ч (две зоны) и 24,7 цента за кВт/ч (одна зона), а на 12 месяцев соответственно, 23,5 и 24,3 цента за кВт/ч.
В октябре гарантийные поставки стоят 23,9 цента за 1 кВт/ч (одна зона).
На газовом рынке ситуация пока напряженная, в 2024 г. цена будет примерно 53 евро. Тарифы для бытовых потребителей измениться не должны, но на рынке газа царит неопределенность, поэтому цена на газ может меняться. Тарифы не должны вырасти", – сказал Казакявичюс.