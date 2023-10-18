Какими будут тарифы на газ и на электричество: для части жителей Литвы цены снизятся

 
Витаутас Будзинаускаc
ru.DELFI.lt
Dujos
Dujos
ФОТО: Shutterstock
Счета жителей за энергоресурсы в первой половине 2024 года должны остаться похожими на нынешние, указал регулятор рынка, представив прогнозы, но подчеркнув, что они могут меняться. Обращают внимание на напряженную ситуацию на рынке газа.

Парламентский Комитет по аудиту в среду интересовался финансами поставщика электричества и газа Ignitis и тарифами для жителей.

Государственная служба регулирования энергетики (ГСРЭ) отметила, что на бирже сейчас наблюдается явное снижение цен на электричество, по сравнению с 2022 г.

По подсчетам регулятора, цены общественных поставок будут на 3% ниже.

"Прогнозируемая нами цена на 2024 г. колеблется в пределах 100 евро за МВт. А тариф будет около 21,58 цента за 1 кВт (с НДС) – это на первое полугодие", – сказал представитель ГСРЭ Игнас Казакявичюс.

Надо отметить, что окончательные цены будут утверждены только в конце ноября. Сейчас общественные поставки стоят 22,7 цента за кВт/ч (с НДС, план "Стандартный" одна временная зона).

По словам Казакявичюса, если потребитель в месяц расходует 80 кВт/ч, то первый счет в следующем году у него будет на 88 центов меньше.

На общественных поставках сейчас 450 000 пользователей, это клиенты третьего этапа либерализации, которые не выбрали независимого поставщика.

У независимых поставщиков тарифы могут быть другие, но регулируемая государством составляющая в их тарифах будет такая же.

Литовское агентство энергетики 17 октября сообщало, что сейчас независимые поставщики предлагают фиксированную цену на 24 месяца в размере 23,9 центов за кВт/ч (две зоны) и 24,7 цента за кВт/ч (одна зона), а на 12 месяцев соответственно, 23,5 и 24,3 цента за кВт/ч.

В октябре гарантийные поставки стоят 23,9 цента за 1 кВт/ч (одна зона).

На газовом рынке ситуация пока напряженная, в 2024 г. цена будет примерно 53 евро. Тарифы для бытовых потребителей измениться не должны, но на рынке газа царит неопределенность, поэтому цена на газ может меняться. Тарифы не должны вырасти", – сказал Казакявичюс.

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