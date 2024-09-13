2024.09.13 12:40

Каких специалистов ищут беларусские IT-компании в Литве?

 
самая высокая зарплата на позицию сеньора — более 10 000 евро
Зеркало
Кого и на какую зарплату IT-компании ищут в Литве в начале осени
Кого и на какую зарплату IT-компании ищут в Литве в начале осени
ФОТО: JomNicha | Shutterstock

Каких специалистов ищут крупные литовские IT-компании с беларусскими корнями и какую зарплату они готовы платить разработчикам, инженерам, дизайнерам, художникам и аналитикам, посмотрел devby.io.

EPAM

В штате литовского филиала зарегистрировано более 1250 сотрудников. С начала года он сократился на 11% — в основном за счет вильнюсского офиса. Если в январе в Вильнюсе было зарегистрировано 1270 сотрудников, то в начале сентября — 1129. Команда в офисе в Каунасе сильно не меняется, сейчас там зарегистрировано 123 сотрудника.

Тем не менее у компании много предложений для работы в Литве. На сайте EPAM размещено более 130 вакансий. Компании нужны инженеры, разработчики, аналитики. Предложения есть как для опытных специалистов (более 5 лет), так и для желающих пройти бесплатную 3−4-месячную стажировку.

Зарплата по многим позициям колеблется в пределах 3,6−6,5 тысячи евро брутто.

Зарплата в литовском EPAM

  • Lead Embedded Linux Software Engineer — 4500−6500 евро;

  • Senior Python Machine Learning Engineer — 3600−5500 евро;

  • Key Engineer with Power Apps — 4950−5750 евро;

  • Lead MS Dynamics 365 Engineer — 5000−6500 евро;

  • AWS Data Architect — 3800−6300 евро;

  • Senior / Lead Software Engineer — 3800−6300 евро;

  • Senior Azure DevOps Engineer — 3800−5600 евро.


Wargaming

Команда литовской „дочки“ Wargaming также медленно сокращается. На данный момент в компании зарегистрировано 878 сотрудников. В январе их было 914.

На сайте WG около 15 предложений о работе в Литве. Компании нужны дизайнеры, инженеры, разработчики.

В частности, Wargaming расширяет команду Platform (совокупность сервисов и инструментов для издания игр). Это одно из ключевых подразделений компании. Также компания ищет новых людей в команду World of Tanks и World of Tanks Blitz.

Среди вакансий есть предложения для специалистов с небольшим опытом коммерческой разработки на C++ (от года).

В описании некоторых вакансий в числе скиллов, которые могут быть преимуществом, встречается знание русского языка.

В июне Wargaming оказался лидером по уровню средней зарплаты среди литовских IT-компаний с беларусскими корнями. Зарплата брутто превысила 12 тысяч евро — это в 2−2,5 раза выше, чем у других. Скорее всего, такая высокая зарплата связана с выплатой годовых бонусов.

В Wargaming большие разбежки по зарплате в зависимости от уровня специалиста. Самая маленькая зарплата „грязными“ — 3 тысячи евро, самая большая — 10 тысяч евро. Например, на высокую зарплату может рассчитывать Senior Infrastructure Engineer (Kubernetes).

Зарплата в Wargaming

  • Senior Unreal Developer (World of Tanks Blitz) — 5150−6500 евро;

  • Senior Game Designer (World of Tanks) — 4500−6000 евро;

  • QA Automation Engineer — 4200−5000 евро;

  • Game Data Analyst (World of Tanks) — 3900−4800 евро;

  • Senior Concept Artist Generalist (Unannounced project) — 3000−4500 евро;

  • Gameplay Developer (World of Tanks) — 3030−6670 евро;

  • Senior Infrastructure Engineer (Kubernetes) — 6000−10000 евро.

Flo

В Вильнюсе находится главный офис разработки Flo. В штате разработчика приложения для женского здоровья работает 240 сотрудников.

На сайте компании более 20 предложений о работе в Литве — большинство вакансий для инженеров и маркетологов.

На отдельные позиции нужны специалисты с большим опытом работы (7+ лет) и хорошими знаниями Scala/Java или Python, DevOps, SQL и NoSQL.

Зарплата в компании колеблется в зависимости от уровня специалиста — от 2,8 до 12 тысяч евро брутто. Меньше всего компания готова предложить Visual Designer — 2800−3350 евро. Самую большую зарплату готовы платить Identity and Access Management Security Engineer (IAM) — 6000−12000 евро.

Зарплата в Flo

  • Identity and Access Management Security Engineer (IAM) — 6000−12 000 евро;

  • Staff Android Engineer — 10 500−11 300 евро;

  • Engineering Manager — 7870−9170 евро;

  • QA Release Manager — 3400−3860 евро;

  • Security Architecture and Risk Lead — от 8000 евро;

  • Senior Frontend Engineer — 6100−8000 евро;

  • Senior/ Lead Android Engineer — 6600−10 500 евро;

  • Technical SEO Manager — 3500−4150 евро;

  • Senior Product Manager — от 7300 евро;

  • Visual Designer — 2800−3350 евро;

  • HR Business Partner — 4200−6060 евро.

Gurtam

В литовском офисе компании зарегистрировано 213 сотрудников. За этот год команда увеличилась на 7,5%.

Компания разместила 15 предложений о работе в Литве. Большинство вакансий для разработчиков, также есть предложения для Senior Data Analyst, System Administrator (SRE), HR Director. Компании в основном нужны специалисты с опытом работы от 3 лет.

Среди предложений о работе самая низкая зарплата у Digital Marketer/ Email Marketer — 2800−3200 евро брутто. HR Director может претендовать на зарплату от 6000 евро, а разработчики — до 6500 евро.

Зарплата в Gurtam

  • Senior Data Analyst — 4000−5000 евро;

  • Full-Stack JavaScript Developer — 3500−6000 евро;

  • Senior Front-End Developer — 4000−5500 евро;

  • Python Developer — 5000−6500 евро;

  • HR Director — от 6000 евро;

  • Digital Marketer / Email Marketer — 2800−3200 евро;

  • iOS Developer — 4500−6000 евро;

  • Full-Stack JavaScript Developer — 3500−6500 евро.

Сoherent Solutions

Команда литовского офиса сократилась с начала года почти на 10%. Сейчас в Сoherent Solutions зарегистрировано 119 специалистов.

На сайте компании немного предложений о работе в Литве — всего восемь. В основном предложения для разработчиков и инженеров. Требуемый опыт работы — от 3−5 лет.

Среди заказчиков, с которыми работает Сoherent Solutions, — австралийская технологическая компания, мобильная площадка для заказа и доставки еды, облачная платформа.

Компания не указывает в предлагаемых вакансиях размер зарплат. Известна только зарплата для Office Administrator — 1200 евро брутто.

Vention Development

В литовском офисе компании работает более 160 сотрудников. С начала года команда сократилась на 20%.

Компания разместила на сайте более 100 предложений о работе и только девять вакансий — для работы в Литве. Компании нужны в первую очередь инженеры. Также есть предложения для разработчиков. Требуемый опыт работы — от 1−4 лет. Уровень английского языка — B1 или выше.

Меньше всего компания готова платить Junior .Net Engineer — 1200−1800 евро брутто. У мидлов зарплата колеблется в пределах 2800−4500 евро. На самую большую зарплату (среди всех предложений) может претендовать Senior DevOps Engineer — 6200 евро.

Зарплата в Vention Development

  • Junior .Net Engineer — 1200−1800 евро;

  • Middle DevOps Engineer — 3500−4500 евро;

  • Middle .NET Developer — 3500−4200 евро;

  • Middle QA Automation Engineer — 2800−3600 евро;

  • Senior QA Engineer — 3000−4000 евро;

  • Senior .NET Developer — 4800−5200 евро;

  • Senior QA Automation Engineer — 3600−5400 евро;

  • Senior DevOps Engineer — 4000−6200 евро;

  • Payroll Accountant — 2300−2800 евро.

Godel Technologies

В литовском офисе Godel Technologies на данный момент зарегистрировано 87 сотрудников. Почти столько же было в начале года.

На сайте компании всего шесть предложений для работы в Литве. Все для инженеров. При этом компании нужны специалисты всех уровней: джуны, мидлы и сеньоры.

Несколько предложений с указанием зарплаты размещено на сайте вакансий cvbankas.lt. Например, Senior Fullstack JS Engineer компания готова платить от 3500 евро брутто.

Также есть несколько предложений для желающих пройти трехмесячную оплачиваемую стажировку с возможностью дальнейшего трудоустройства. Компания готова платить 236−237 евро в месяц.

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