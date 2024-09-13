Каких специалистов ищут беларусские IT-компании в Литве?

EPAM

В штате литовского филиала зарегистрировано более 1250 сотрудников. С начала года он сократился на 11% — в основном за счет вильнюсского офиса. Если в январе в Вильнюсе было зарегистрировано 1270 сотрудников, то в начале сентября — 1129. Команда в офисе в Каунасе сильно не меняется, сейчас там зарегистрировано 123 сотрудника.

Тем не менее у компании много предложений для работы в Литве. На сайте EPAM размещено более 130 вакансий. Компании нужны инженеры, разработчики, аналитики. Предложения есть как для опытных специалистов (более 5 лет), так и для желающих пройти бесплатную 3−4-месячную стажировку.

Зарплата по многим позициям колеблется в пределах 3,6−6,5 тысячи евро брутто.

Зарплата в литовском EPAM Lead Embedded Linux Software Engineer — 4500−6500 евро;

Senior Python Machine Learning Engineer — 3600−5500 евро;

Key Engineer with Power Apps — 4950−5750 евро;

Lead MS Dynamics 365 Engineer — 5000−6500 евро;

AWS Data Architect — 3800−6300 евро;

Senior / Lead Software Engineer — 3800−6300 евро;

Senior Azure DevOps Engineer — 3800−5600 евро.



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