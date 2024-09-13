Каких специалистов ищут беларусские IT-компании в Литве?

EPAM
В штате литовского филиала зарегистрировано более 1250 сотрудников. С начала года он сократился на 11% — в основном за счет вильнюсского офиса. Если в январе в Вильнюсе было зарегистрировано 1270 сотрудников, то в начале сентября — 1129. Команда в офисе в Каунасе сильно не меняется, сейчас там зарегистрировано 123 сотрудника.
Тем не менее у компании много предложений для работы в Литве. На сайте EPAM размещено более 130 вакансий. Компании нужны инженеры, разработчики, аналитики. Предложения есть как для опытных специалистов (более 5 лет), так и для желающих пройти бесплатную 3−4-месячную стажировку.
Зарплата по многим позициям колеблется в пределах 3,6−6,5 тысячи евро брутто.
Wargaming
Команда литовской „дочки“ Wargaming также медленно сокращается. На данный момент в компании зарегистрировано 878 сотрудников. В январе их было 914.
На сайте WG около 15 предложений о работе в Литве. Компании нужны дизайнеры, инженеры, разработчики.
В частности, Wargaming расширяет команду Platform (совокупность сервисов и инструментов для издания игр). Это одно из ключевых подразделений компании. Также компания ищет новых людей в команду World of Tanks и World of Tanks Blitz.
Среди вакансий есть предложения для специалистов с небольшим опытом коммерческой разработки на C++ (от года).
В описании некоторых вакансий в числе скиллов, которые могут быть преимуществом, встречается знание русского языка.
В июне Wargaming оказался лидером по уровню средней зарплаты среди литовских IT-компаний с беларусскими корнями. Зарплата брутто превысила 12 тысяч евро — это в 2−2,5 раза выше, чем у других. Скорее всего, такая высокая зарплата связана с выплатой годовых бонусов.
В Wargaming большие разбежки по зарплате в зависимости от уровня специалиста. Самая маленькая зарплата „грязными“ — 3 тысячи евро, самая большая — 10 тысяч евро. Например, на высокую зарплату может рассчитывать Senior Infrastructure Engineer (Kubernetes).
Flo
В Вильнюсе находится главный офис разработки Flo. В штате разработчика приложения для женского здоровья работает 240 сотрудников.
На сайте компании более 20 предложений о работе в Литве — большинство вакансий для инженеров и маркетологов.
На отдельные позиции нужны специалисты с большим опытом работы (7+ лет) и хорошими знаниями Scala/Java или Python, DevOps, SQL и NoSQL.
Зарплата в компании колеблется в зависимости от уровня специалиста — от 2,8 до 12 тысяч евро брутто. Меньше всего компания готова предложить Visual Designer — 2800−3350 евро. Самую большую зарплату готовы платить Identity and Access Management Security Engineer (IAM) — 6000−12000 евро.
Gurtam
В литовском офисе компании зарегистрировано 213 сотрудников. За этот год команда увеличилась на 7,5%.
Компания разместила 15 предложений о работе в Литве. Большинство вакансий для разработчиков, также есть предложения для Senior Data Analyst, System Administrator (SRE), HR Director. Компании в основном нужны специалисты с опытом работы от 3 лет.
Среди предложений о работе самая низкая зарплата у Digital Marketer/ Email Marketer — 2800−3200 евро брутто. HR Director может претендовать на зарплату от 6000 евро, а разработчики — до 6500 евро.
Сoherent Solutions
Команда литовского офиса сократилась с начала года почти на 10%. Сейчас в Сoherent Solutions зарегистрировано 119 специалистов.
На сайте компании немного предложений о работе в Литве — всего восемь. В основном предложения для разработчиков и инженеров. Требуемый опыт работы — от 3−5 лет.
Среди заказчиков, с которыми работает Сoherent Solutions, — австралийская технологическая компания, мобильная площадка для заказа и доставки еды, облачная платформа.
Компания не указывает в предлагаемых вакансиях размер зарплат. Известна только зарплата для Office Administrator — 1200 евро брутто.
Vention Development
В литовском офисе компании работает более 160 сотрудников. С начала года команда сократилась на 20%.
Компания разместила на сайте более 100 предложений о работе и только девять вакансий — для работы в Литве. Компании нужны в первую очередь инженеры. Также есть предложения для разработчиков. Требуемый опыт работы — от 1−4 лет. Уровень английского языка — B1 или выше.
Меньше всего компания готова платить Junior .Net Engineer — 1200−1800 евро брутто. У мидлов зарплата колеблется в пределах 2800−4500 евро. На самую большую зарплату (среди всех предложений) может претендовать Senior DevOps Engineer — 6200 евро.
Godel Technologies
В литовском офисе Godel Technologies на данный момент зарегистрировано 87 сотрудников. Почти столько же было в начале года.
На сайте компании всего шесть предложений для работы в Литве. Все для инженеров. При этом компании нужны специалисты всех уровней: джуны, мидлы и сеньоры.
Несколько предложений с указанием зарплаты размещено на сайте вакансий cvbankas.lt. Например, Senior Fullstack JS Engineer компания готова платить от 3500 евро брутто.
Также есть несколько предложений для желающих пройти трехмесячную оплачиваемую стажировку с возможностью дальнейшего трудоустройства. Компания готова платить 236−237 евро в месяц.