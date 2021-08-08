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При выборе машины литовцы отдают предпочтение немецким автомобилям, показывает опрос жителей. Специалисты отмечают, что популярность автомобилей немецкого производства определяется качеством, долговечностью и экономичностью. Кроме того, согласно пресс-релизу, критерии экологичности становятся все более важными при выборе автомобиля.
Какие подержанные автомобили чаще всего покупают литовцы: не хотят выделяться из толпы
© DELFI / Nerijus Povilaitis

Длившийся месяц опрос предпочтений населения при выборе автомобилей показал, что автомобили немецкого производства остаются самыми популярными в Литве. Опрос 839 человек показал, что Audi, Volkswagen, BMW и только одна японская марка Toyota и шведская Volvo входят в пятерку лидеров.

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"Результаты опроса фактически совпадают с выбором клиентов в нашей практике. Клиенты чаще всего интересуются и покупают автомобили Audi, Volkswagen и BMW. Автомобильные марки, интересующие клиентов, оставались стабильными в течение многих лет, но когда производители предлагают новые модели автомобилей, они также интересуют покупателей", - говорит Лаура Пиворене, менеджер по продажам в компании Mogo Finance, которая занимается долгосрочной арендой автомобилей, автолизингом.

Л. Пиворене отмечает, что Volkswagen является лидером среди наиболее часто покупаемых автомобилей, самые популярные модели - Volkswagen Passat и Volkswagen Touran. Самыми популярными респондентами также были названы модели Audi A6, Audi A4 и Volvo V70.

"В сфере аренды ситуация очень похожая. Номер один - всегда автомобиль марки Volkswagen, но клиенты также часто хотят брать в аренду автомобили Audi, BMW, Toyota. Эти тенденции отражены и в результатах опроса", - говорит Л. Пиворене.

Немецкие автомобили манят качеством

Популярность немецких автомобилей в Литве свидетельствует о том, что литовцы, покупая автомобили, стараются совместить качество и привлекательность дизайна автомобиля.

"Немецкие автомобили славятся своей долговечностью и качеством, поэтому они требуют меньших вложений в ремонт. Автомобили французского, итальянского и японского производства также воспринимаются водителями положительно, но при принятии решения о покупке немцы по-прежнему доминируют", - говорит Л. Пиворене.

Собеседница подчеркивает, что для покупателей важнее всего качество, относительно низкая цена автомобиля и затраты на обслуживание, и им не нужно выделяться из толпы, чтобы показать неповторимый стиль автомобиля. Литовские покупатели автомобилей также часто интересуются вопросом безопасности, особенно те, у кого есть семья с детьми, поэтому популярность шведских автомобилей Volvo, которые выделяются своей безопасностью, не удивляет.

Экология приобретает все большее значение

Правда, современные покупатели не только ищут прочные и качественные автомобили, но и придают большое значение экологии. Сохранение окружающей среды становится признаком осведомленности, поэтому автомобили, загрязняющие окружающую среду, теряют спрос, а покупатели заинтересованы в новых технологиях, которые уменьшают ущерб окружающей среде от транспорта. Правда, водители также склонны покупать менее загрязняющие окружающую среду автомобили из-за основании налогов на загрязнение.

"Старые дизельные автомобили, загрязняющие окружающую среду, постепенно теряют спрос. Электромобили или гибридные автомобили становятся все популярнее, поскольку экология и экологически чистые автомобили становятся важными для людей. Кроме того, это новые современные модели, привлекающие внимание своим дизайном, поэтому ожидается, что в долгосрочной перспективе они будут нравиться водителям все больше и больше", - говорит Л. Пиворене.

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