Какие пакоматы пользуются наибольшей популярностью: их стоит избегать

LP EXPRESS назвала пять самых загруженных пакоматов в Вильнюсе: ул. Кедру, 4, проспект Пилайтес, 31, Юодасис кяляс, 34, ул. Атейтес, 91 и Байору кяляс, 4.

Компания DPD Lietuva отметила, что самые загруженные пакоматы находятся около больших торговых центров: ул. Кедру, 4, ул. Миндауго, 25, ул. Салтонишкю, 9, Байору кяляс, 4 и Жирмуну, 64 (все в столице).

По данным Omniva LT в пятерку самых загруженных пакоматов входят три вильнюсских: около магазинов Rimi в Жирмунай и на проспекте Саванорю и около Maxima на проспекте Пилайтес. Жители активно пользуются и вильнюсским пакоматом около ТЦ Mandarinas.

"Жителям полюбились наши новые пакоматы на ул. Антакальнё, 42, около ТЦ IKI и на ул. Ю.Бальчиконё, 23 около магазина EXPRESS MARKET. Популярен пакомат на ул. Швитригайлос, 36, около CYBER CITY, на ул. Линкмяну, 22, около Rimi, на ул. Архитекту, 43, около IKI, на ул. Доминикону, 4 и С.Баторо, 43, около магазина Maximа", – сказала Раймонда Страздаускайте.