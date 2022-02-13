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После того как выросли цены на энергоресурсы и отопление, многие жители Литвы столкнулись с финансовыми трудностями. Вопросом амортизации роста цен занимаются правительство, президент и оппозиция выступают с встречными предложениями — компенсации, выплаты, увеличение размера необлагаемого налогом минимума доходов для наиболее уязвимых групп населения и т. д.

Как эти меры влияют на экономку страны, какие предложения эффективны, а какие могут привести в еще большему росту инфляции? Обсуждаем тему с экономистом агентства Brandonomika Александром Изгородиным.

- Мы с Вами уже неоднократно обсуждали тему инфляции, говорили о её причинах, но тогда в Литве ещё не было отопительного сезона. Сегодня можем ли мы сказать, что самая высокая инфляция в Литве в сфере коммунальных услуг?

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– Ну, и да, и нет. Да, я согласен, что энергетическая составляющая инфляции и энергетический компонент действительно больше всего влияет на общую цифру инфляции. С другой стороны, есть ещё два очень важных момента. Во-первых, в Литве очень высокая инфляция в сфере услуг, которая в конце прошлого года, в декабре составила 7,8 %. Это происходит из-за того, что в Литве сильно растут зарплаты, и автоматически компании услуг увеличивают цены.

Второй очень важный момент - это то, что в Литве идёт переход из инфляции энергетики в инфляцию других товаров и других услуг. Если посмотреть более детально на компоненты инфляции, то в принципе видно, что она возрастает практически во всех категориях товаров и в основных категориях услуг. Это значит, что компании получили большие счета за энергетику и автоматически поднимают цены, потому что больше денег уходит на энергетику.

Aleksandras Izgorodinas
Aleksandras Izgorodinas
© DELFI / Karolina Pansevič

- Экономисты в разных странах очень любят приводить статистику того, сколько процентов среднестатистическая семья тратит в месяц на определенные нужды. Это расходы на продукты питания, на обязательные услуги и так далее. Этой зимой стало ли отопление самой большой статьей расходов у среднестатистической литовской семьи?

– Да, очень хороший вопрос. Департамент статистики Литвы в начале этого года повысил долю энергетического компонента в расходах литовских потребителей. В начале этого года на энергетику стандартный литовский потребитель тратил 12,7% всех своих расходов. Грубо говоря, 13%. Однако это не является самым главным компонентом расходов. Где-то около 20%, если я не ошибаюсь, стандартный литовский потребитель тратит на продукты питания и неалкогольные напитки. Это главный компонент инфляции в Литве.

- Отопление ещё не перебило расходы на продукты. Я надеюсь, что всё же и не перебьет. Александр, а почему вообще отопление так сильно подорожало? Это какой-то ряд причин, совокупность причин? Или есть какая-то одна доминирующая?

– Я думаю, что на самом деле, есть одна доминирующая. Это довольно тяжелая конъюнктура на финансовых рынках. Возросла цена на газ из-за проблем с геополитикой между Европой и Россией. Газ активно используется для добычи и производства электричества. Это первая причина.

Вторая причина в том, что при увеличении цены на газ автоматически увеличилась цена и на нефть в Европе. Нефть – это ещё один такой компонент, из которого можно производить, делать электричество. Поэтому основная часть из-за чего в Литве и Европе растёт цена на электричество связана с тем, что конъюнктура на финансовых рынках сегодня довольно жёсткая, агрессивная, скажем так.

- При этом я прекрасно помню, что ещё перед началом отопительного сезона, когда уже начали появляться в СМИ статьи о том, что нас ждёт сильное подорожание в этом году, Вильнюсское самоуправление и, по-моему, мэр Ремигиюс Шимашюс говорили о том, что, если вообще-то сравнивать с 2017-2018 годом, то всё вернётся примерно на тот же уровень, поскольку в 2019 и 2020 годах отопление в Вильнюсе, по крайней мере, резко подешевело. Сколько мы платили в 2017-2018 годах за отопление?

– Ну, хороший вопрос. Я не знаю, насколько это так или не так, поэтому, наверное, даже не хотел бы комментировать слова господина Ремигиюса Шимашюса. Я могу сказать, что такой инфляции, как сейчас, я уже не видел давно. Наверное, последний раз, когда мы видели более-менее похожие цифры инфляции, это был 2007-2008 год. Тогда литовская экономика была просто на грани перегорания. Тогда мы видели похожую ситуацию. После этого, после мирового финансового кризиса такие цифры мы никогда не видели.

- Сейчас, соответственно, как правительство, так и президент раздумывают над тем, что же делать в этой ситуации. Не секрет, что при условиях такой инфляции у большой части населения реальные доходы всё же падают, поскольку в структуре появляется гораздо больше расходов. Вот одна из мер, которую уже приняло правительство, это нулевой НДС на отопление. Приведёт ли это к снижению цен в этом сезоне?

– Я думаю, что нет. С одной стороны, нужно сделать комплимент государству. Вообще в аспекте государства президентская администрация и правительство видят проблему и пытаются её решить. Это плюс. С другой стороны, я не совсем понимаю логику таких решений, поскольку почему-то весь фокус, всё внимание идут на сегмент потребителя. Почему-то все забыли про бизнес. Я не понимаю почему. Это странно, ведь цены в Литве поднимают не потребители, не я, не Вы или кто-то другой, а бизнес.

Я сам видел счета некоторых компаний, с которым тесно общаюсь и работаю, там бюджет на электричество, на газ, на отопление в сумме вырос в 2-3 раза. Когда компании имеют такие большие расходы на энергоресурсы, то они будут дальше поднимать цены. Я не совсем понимаю, почему никто не обращает на это внимание, почему мы не видим помощи со стороны государства именно бизнесу, который может либо поднять, либо снизить эти цены, если будет какая-то помощь.

- В таком случае, правильно ли я понял, если этот нулевой НДС не приведёт к снижению платы за отопление, то бизнес как раз в других местах поднимет эти цены, теряя в этом месте.

– Да. Может быть, для людей цены на отопление упадут, но если мы говорим про общую инфляцию в целом, то она не упадёт, потому что мы будем видеть дальше переход инфляции из энергетики в разные продукты, товары и разные услуги. Поскольку компании всё больше и больше денег тратят на энергоресурсы, то, соответственно, они будут увеличивать цены на товары и услуги дальше. Что касается именно компонента отопления, то, может быть, да, мы увидим чуть меньше инфляцию, поскольку, если налог на НДС снижается, то теоретически, и цены могут снизиться. Практически об этом трудно сказать, потому что, например, может возникнуть война между Россией и Украиной, из-за чего ещё больше возрастёт цена на газ и нефть. В таком случае, наверное, цены на отопление могут ещё расти.

- В Польше пошли ещё на более радикальные шаги. Вот с 1 февраля у них действует, правда временно, нулевой НДС на ряд продуктов питания и снижен НДС на автозаправочное топливо. Мы в прошлой программе обсуждали это более подробно с польским экономистом, а по итогам этих выходных мы видим, что соседи Польши и чехи, и немцы, и литовцы ринулись в приграничные районы покупать продукты, заправлять баки своих автомобилей. Почему не пойти бы на такую же меру и правительству Литвы?

– Потому что эти меры могут не сработать. Это раз. Во-вторых, в этом году, если посмотреть на общую конъюнктуру финансовых рынков, то они уже сейчас более жёстко начинают смотреть на те страны, которые довольно-таки агрессивно экспериментируют со своими деньгами. Польша уже сейчас на рынках одалживает деньги на 10 лет под 4%. В принципе, на рынках 7% - это та черта, когда страна уже практически не имеет никаких шансов одалживать деньги. Польша сейчас ещё не на грани, но она подходит уже к этой грани. Я опять же повторюсь, если мы увидим какие-то агрессивные события в плане геополитики, то и в Польше, несмотря на более низкие налоги, и в Литве, несмотря на более высокие налоги, цены на продукты питания и другие товары могут возрасти.

Само снижение налога НДС не даёт 100% гарантии того, что кто-то увидит сниженные цены на товары, энергоресурсы и так далее. В-третьих, я не уверен, что этот тренд закупок литовских людей в Польше будет долгосрочным, поскольку польский Центральный банк довольно агрессивно увеличивает процентную ставку. Это значит, что польский злотый в отношении евро будет всё время укрепляться. Чем сильнее польский злотый, тем меньше мотивации у литовских жителей будет закупаться в Польше.

Последнее, что позволю себе добавить, поскольку я уже покритиковал литовскую власть и имею право покритиковать польскую власть. Я вообще не совсем понимаю логики того, что творится в Польше в плане регулировки этих цен, поскольку, с одной стороны, правительство снижает налоги и помогает жителям. С другой стороны, польский Центральный банк очень агрессивно ведёт себя на рынках и очень агрессивно поднимает процентную ставку. Это значит, что для людей, населения и компаний дорожают кредиты. Проблемы у Польши не в том, что они снижают налоги, а в том, что их структуры власти не совсем друг с другом коммуницируют и ведут себя как-то не совсем логично. Экономику нужно либо поднимать, либо как-то более узко регулировать. В Польше мы сейчас видим и то, и то вместе взятое.

- У нас сейчас президентские меры складываются из двух составляющих. С одной более-менее все солидарны. Это повышение необлагаемого налогами минимума. Вторая же вызывает споры. Это, можно так назвать, "вертолетные деньги" и план раздать по 100 евро социально уязвимым слоям населения. Чем не выход вторая мера?

– Не выход, поскольку эта мера очень короткая. Это односрочные, одноразовые выплаты. Конечно, они помогут. Я не могу сказать, что эта мера плохая. Она хорошая и правильная. Однако это однократная выплата, которая, наверное, больше никогда не повторится. Если мы хотим хоть как-то помочь населению, то, на мой взгляд, страна могла бы одолжить немного денег на финансовых рынках, и на 3-4 месяца заморозить цену на энергоресурсы до уровня, который был в конце или начале прошлой осени. Да, это стране будет стоить денег, но это будет мера, которая реально поможет как бизнесу, так и населению.

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