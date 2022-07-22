Какая цена ждет оставшихся на гарантийной поставке электроэнергии: в июле результат неожиданный

В июле электричество гарантийного поставщика (план "стандартный", одна временная зона) стоит 43,1 цт/кВт. С компенсацией в 9 центов, цена в июле будет 34,1 центра. При расходе 150 кВт в этом месяце клиенты гарантийного поставщика заплатят 64,65 евро без компенсации или 51,15 с компенсацией.

Литовское агентство энергетики (ЛАЭ) в среду представило обновленные сравнения цен у основных поставщиков, впервые включив в схему и гарантийные поставки.

Согласно данным за 19 июля, счет за 150 кВт у четырех независимых поставщиков стоит 59-66 евро (одна зона) и 61-71 евро (две зоны) - это данные без компенсации. Однако указано, что нефиксированный план позволяет сэкономить (подробности – на сайте агентства).

Это сравнение ориентировочное, поскольку цены для клиентов зависят от того, когда был подписан план. Если договор вступает в силу со следующего месяца, то цена гарантийной поставки изменится и, вероятно, – в большую сторону. А риск подорожания гарантийных поставок реален: по данным Nord Pool, на прошлой неделе электричество в Литве стоило 304,24 евро за МВт/ч, это на 12% больше, чем неделей раньше, это самая высокая недельная цена за последние 12 месяцев.

На этой неделе была зафиксирована и самая высокая часовая цена – 2100 евро за МВт (2,1 евро за кВт). Это скажется на окончательной цене счета за июль.

Однако нет гарантии, что параллельно не подорожает электричество независимых поставщиков.

Сейчас фиксируется самая высокая цена за все время гарантийных поставок (с начала либерализации). Если бы не было компенсации, то подписавшие договор с независимыми поставщиками, были бы в большем выигрыше. Гарантийные поставки на 25% дороже средней цены за предыдущий месяц на рынке Nord Pool.

Energijos skirstymo operatorius (ESO) указал, что потребители, которые сейчас пользуются гарантийными услугами, активно выбирают независимых поставщиков.

"С августа от гарантийного поставщика уходят 13 000 клиентов", – указал специалист ESO Паулюс Калмантас.