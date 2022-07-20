Как война сказалась на пиццериях российского бренда Dodo Pizza в Литве?

"Я осуждаю и не поддерживаю войну в Украине. Это агрессия против независимой Украины и ее оккупация", – сказал он Delfi.

Основатель этой сети Федор Овчинников 24 февраля написал в инстаграме: "Нет войне. Ничто не может оправдать убийства людей. Если сила в правде, то правда - не в силе. Настоящая сила в идеях, принципах, созидании, творчестве, в экономике, в эффективных компаниях и крутых продуктах. Я мечтаю, чтобы при слове Россия, люди по всему миру вспоминали хороших людей, творцов, ученых, спортсменов, любимые бренды и компании, а не ракеты, танки и убийства".

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В 16 странах мира действует 819 пиццерий этой сети. Первая пиццерия Dodo Pizza открылась в Москве в 2011 году.

Влиятельный американский медиахолдинг Bloomberg в 2019 году назвал Овчинникова "недавно коронованным франчайзинговым царем России". А бывший франчайзи Domino’s в США Стив Грин высказался об Овчинникове как о "Стиве Джобсе от мира пиццы".

В июне в Литве доходы этой сети составили 465.577 долларов, на 24% меньше, чем год назад. В Вильнюсе спад доходов составил 32-59%, в Клайпеде – 49% (одна пиццерия уже год не работает), а в Каунасе зафиксирован рост на 39%.

Стрибас купил франчайзинг Dodo Pizza в 2015 году. Тогда он планировал открыть в течение 5 лет 30 пиццерий, но развитие не было таким активным, требовало больших инвестиций, поэтому сейчас действует 8 пиццерий.

Собеседник указал, что несмотря на то, что бренд был создан в России, сейчас он стал международным.

"Нас никто не связывает с Россией, мы ничего ей не платим", – сказал Стрибас.

Однако он признал, что война в Украине подействовала на бизнес: "Да, клиентов стало меньше. Да, по этй причине ушли некоторые работники".

По данным "Содры" в компании Стрибаса Dodsteras работают 25 человек. В мае средняя зарплата в компании составляла 990,20 евро (около 690 евро "на руки"). В 2021 г. чистая прибыль Dodsteras составила 225 500 евро.

49% акций компании принадлежат Роману Милашу (Латвия), 51% – Стрибасу (Литва).