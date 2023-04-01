Средняя цена на электроэнергию в Литве за неделю выросла на 7 проц., но осталась на уровне 2021 года.

Средняя цена на электроэнергию в период с 24 по 30 марта выросла почти во всем регионе Балтийского моря, за исключением Польши и Германии. На незначительный рост цен в Литве повлияло сокращение национального производства электроэнергии: на ветряных электростанциях оно сократилось на 6,4 проц., а на солнечных – на 24,5 проц.

В Литве средняя цена на электроэнергию составила 67 евро/МВтч и была на 7 проц. выше, чем на предыдущей неделе, когда она составила 63 евро/МВтч, что стало самой низкой недельной ценой на электроэнергию с августа 2021 года. В марте оптовая цена на электроэнергию в Литве достигла 88,69 евро/МВтч и была на 22,7 проц. ниже февральской, которая составляла 114,7 евро/МВтч. Мартовские цены на электроэнергию в этом году такие же, как и цены в июле-августе 2021 года.

В Латвии цена на электроэнергию выросла на 2,7 проц. до 64 евро/МВтч, в Эстонии – на 5,2 проц. до 64 евро/МВтч. В шведской 4-ценовой зоне оптовая цена на электроэнергию выросла на 18 проц. до 67 евро/МВтч, в Финляндии цена на электроэнергию выросла на 22 проц. до 56 евро/МВтч. В Германии оптовая цена на электроэнергию упала на 23,5 проц., до 77 евро/МВтч. В Польше средняя цена остается самой высокой в ​​регионе, тем не менее она снизилась на 8 проц. до 108 евро/МВтч.

В контексте последних фьючерсов на электроэнергию, видно, что в 2023 г. ожидаемый уровень цен на электроэнергию в Германии может составить от 110 евро/МВтч до 160 евро/МВтч, в то время как в Северной Европе можно ожидать цен в пределах 50-90 евро/МВтч. В течение рассматриваемой недели оптовые цены на электроэнергию в Литве были ближе к уровню цен в Северной Европе.

В марте в Литве было произведено около 480 ГВтч электроэнергии, что на 17 проц. больше, чем в марте 2022 года, когда в Литве было произведено 411 ГВтч электроэнергии. В марте прошлого года Литва произвела 36 проц. необходимой электроэнергии, в этом году – 47 проц. На это также повлияло, по сравнению с мартом прошлого года, и сократившееся на 12 проц. потребление электроэнергии в марте этого года.

Среди стран Балтии самое дешевое топливо продолжает оставаться в Литве. Средняя цена на бензин в Литве (1,519 евро/л) впервые с августа 2022 года выше средней цены на дизтопливо (1,476 евро/л). В период с 1-29 марта оптовая цена на бензин выросла на 0,036 евро/л, дизтопливо подешевело на 0,189 евро/л.

В Литве средняя цена на бензин была на 12 проц. ниже, чем 12 месяцев назад. Для сравнения, в 28 марта прошлого года бензин в среднем стоил 1,725 ​​евро/л. Средняя цена на дизтопливо была на 18,8 проц. ниже, чем 12 месяцев назад. В то же период прошлого года дизтопливо стоило в среднем 1,818 евро/л.